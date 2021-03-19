نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب المعاش التقاعدي التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم بالخطوات طريقة حساب المعاش التقاعدي في السعودية والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين المقبلين على الخروج بالمعاش بمختلف الهيئات التابعة للمملكة، وذلك بعد أن وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدة ضوابط لكيفية حساب المعاش التقاعدي طبقًا للقواعد التي وضعتها الوزارة حتي يتسنى للمواطن بالمملكة العربية السعودية من معرفة قيمة المعاش الذي يستحقه وفق هذه الضوابط كما تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية على إمكانية وضع العديد من البرامج التي تضمن للمتقاعدين سبل حياة كريمة.

راتب المعاش التقاعدي عبر التأمينات الاجتماعية

صدر القانون الخاص بالمعاش التقاعدي التابع للتأمينات الاجتماعية بالمملكة منذ عام 1969، وتم التعديل على بنود هذا القانون عام 2000، والذي يعمل به حاليًا، وفيه يتم منح المتقاعدين للمعاش رواتب تقاعدية عند بلوغ سن التقاعد أو عند التقاعد بسبب التعرض للإصابات المهنية المختلفة.

ضوابط صرف المعاش التقاعدي

عندما يحال المواطن بالمملكة العربية السعودية للتقاعد لابد من توافر عدة شروط حتى يتمكن من صرف المعاش التقاعدي طبقًا للضوابط التي أوردتها هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة، وهي:

أن يكون المنتفع من ضمن المسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية

أن لا يقل عمر المتقاعد عن 60 عام.

أن يكون المنتفع مسددًا لجميع الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أثناء عمله في ما لا يقل عن 120 اشتراك.

كيفية الاستعلام عن حساب المعاش التقاعدي في السعودية

يتم الاستعلام عن المعاش التقاعدي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع التأمينات الاجتماعية

إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

اختيار قائمة المعاشات التقاعدية، وسنة التقاعد.

اختيار قائمة الحساب لمعرفة المعاش التقاعدي المستحق.

وبعد ذلك سوف يظهر الراتب المستحق للمواطن الذي أصبح على المعاش وفقا للضوابط والمعايير التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية.