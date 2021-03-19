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نعلن لكم رابط نظام نور برقم الهوية في المملكة العربية السعودية والذي بدء في تسجيل الطلاب الجدد ضمن المرحلة الثانية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التسجيل خلال الفترة الماضية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء التقديم في التسجيل للمرحلة الثانية من خلال نظام نور التعليمي الذي أقرته الوزارة لتقديم الخدمات لأولياء الأمور تسهيلا عليهم في تقديم الطلبات الخاص بأبنائهم، وخلال هذه المرحلة سيتم قبول الطلبات من الطلاب من الأمهات السعوديات وآباء من جنسيات أخرى، والطلاب الخليجيين، والطلاب الذين تجاوز عمرهم إحدى عشر عاما، ويتم التسجيل على نظام نور من خلال أولياء الأمور فقط. التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد ولكي يتم التسجيل من خلال أولياء الأمور يجب عليهم اتباع الخطوات التالية: أولًا: عليك الدخول على رابط نظام نور التعليمي

ثانيًا: اختر أيقونة تسجيل ولى الأمر، وعليك بعدها إدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك.

ثالثًا: قم بإدخال كافة بيانات ولي الأمر، ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

رابعًا: اضغط على زر تسجيل طلاب مستجدين.

خامسًا: أدخل رقم الهوية الوطنية، وصلة القرابة وتاريخ ميلاد الطفل، وحدد الصف الخاص بالطالب، وهذا يرجع إلى تاريخ ميلاد الطفل الذي قمت بإدخاله.

سادسًا: إدخال كافة بيانات الطالب، وتأكد من صحتها.

وأخيرًا اضغط على زر الإقرار والتعهد. مميزات نظام نور برقم الهوية يتيح تسجيل الدخول إلى نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب وأولياء أمورهم.

تسهل العملية التعليمية للطلاب، ويمكنه من خلالها الاستعلام عن كل ما يخص التعليم في المملكة.

سهلة الاستخدام، ويمكن للجميع استخدام الموقع دون أي معاناه.

سرعة الوقعة وكثرة التحديثات الخاصة به حتى يكون متاحًا دائمًا وسريعة ويوفر الراحة للطالب وولي الأمر.

من خلاله يتم عرض نتائج الامتحانات، فيمكن للطلاب أن يحصل على نتائجهم من خلاله.

يعلن عن العديد من الوظائف الشاغرة في الوزارة. الوسوم عمر شويل - جدة نظام نور برقم الهوية لتسجيل الطلاب الجدد ضمن المرحلة الثانية noor.moe.gov.sa - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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