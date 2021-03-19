استيقظت ذات يوم باكرا، وأردت أن أذهب لفناء المنزل؛ حتى استمتع بأشعة الشمس فخرجت وأنا افتح عين وأغمض الأخرى، و رأسي لايحملني أريد أن أعود لفراشي، ولكن شغفي بأجواء الصباح الباكر هي من ساقتني للاستيقاظ

وفي طريقي شاهدت منظرًا أبهج قلبي وأحلى النوم من عيني

رأيت نبتة صغيره زرعتها قبل عده أشهر قد تفتحت أزهارها، رأيتها وكأنها تبتسم لي؛ فهرعت وأنا كلي سرور برؤيتها

جلست بجانب تلك النبتة التي أتاملها وأنا مغرمًة بها وبجمال تفاصيلها ولونها المحمر الفتان، حينها تمنيت لو كنت شاعرًا أنسج من حروفي أبيات أنعزل بها أو رسامًا أبدع في رسم صورة لها

جعلتني تلك النبتة الرقيقة ابدأ يومي بمزاج حالم مليء الحيوية والتفاؤل

اختصر لي هذا المشهد حقيقة نغفل عنها، فالسعادة تحيط بنا وتنادينا فعندما تكون مغرمًا بحب كل شيء حولك ترى الجمال في أدق تفاصيله، اجعل عينك تلون كل ماتراه بألوان ضاحكة زاهية

لاتبخل على نفسك بالحب؛ فالحب شعور جميل، فعشقك لذاتك هو العشق الأبدي الذي لن يخذلك، يجعلك تتمرجح كعصفور يهتز على غصن شجرة، وأني أرى بأن نفسك هي أجمل وأروع من تستحق الحب، أحب نفسك حتى ينعكس ذلك الحب على كل شي حولك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقد عشقتك وردة…بقلم / هياء هديب الشهراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.