نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور الرياض تفاصيل احتفالا عالميا يبدأ 18 مارس ولمدة 17 يوم في العاصمة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نور الرياض احتفالا عالميا يقام في المملكة العربية السعودية تحديدا في العاصمة السعودية الرياض, يتميز بحضور الكثير من أهل الفن والفنانين سواء من المجتماعات الدولية والمحلية, ليتمكنوا من عرض أبدعاتهم وأعمالهم الفنية الحديثة في جميع أنحاء العاصمة الرياض.

خالد الزامل يصرح بأهداف وتفاصيل احتفال نور الرياض

صرح المهندس خالد الزامل مدير مشروع رياض أرت والمسئول عن تنفيذ الاحتفال العالمي بالعاصمة السعودية أن الاحتفال العالمي يشهد نسخته الأولي انطلاقا من اليوم ويستمر لمدة 17 يوم بالعاصمة لتنتهي في 3 أبريل 2021, وأكد أنه سيكون احتفالا سنويا يشهد إبداعات وأعمال الفن والفنانين الحديثة المحليين وأيضا العالميين, وأكد أن بإقامة هذا الاحتفال الضخم في نواحي الرياض ستصبح بذلك العاصمة الرياض مقصدا لجميع الفنانين لعرض أخر أبداعتهم الفنية, كما يتطرق الاحتفال لاستهداف مختلف شرائح المجتمع لحضور هذا الاحتفال الضخم والذي سيتم استقبالهم في مركز الملك عبد الله المالي يمركز المؤتمرات, وأكد علي ضرورة الأخذ بالأجراءات الأحترازية فهي من أساسيات بداية الأحتفال للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد, ليستمتع جميع الحاضرين بالأحتفال دون مواجهة أي مشاكل صحية.

معرض نور علي نور

انطلقت مراسم احتفالية نور الرياض أمس الخميس الموافق 18 مارس, يتضمن الاحتفال حوالي 60 فنان من أكبر الفنانين في المجال المتميز فنون الإضاءة, يأتون من أكثر من 20 دولة من أنحاء العالم, ويشترك حوالي 23 فنان من ذوي الجنسية السعودية في هذا الاحتفال, وسوف يقوم المشتركين بعرض أعمالهم الفنية الممتعة والمعتمدة على الإضاءة في جميع أرجاء العاصمة السعودية, فهو يعتبر أكبر معرض للفنون يعمل على رصد الحركة الفنية لفنون الإضاءة بداية من القرن الماضي حتى يومنا الحالي, فبعدما أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز مبادرة الرياض أرت في 19 مارس لعام 2019 أي منذ عامين بهدف جعل العاصمة الرياض معرض مفتوح للفن والفنانين يعمل علي مزج الأصالة والفن الحديث مع المعاصرة والفن القديم والتي تعد أحد أكبر أربعة مشاريع بالرياض, وكذلك يعد احتفال نور الرياض أول مبادرة من مبادرات الرياض أرت.