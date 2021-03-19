تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وخطوات الإستعلام عنها

يبحث العديد من المتقدمين للحصول علي المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 خاصة بعد تردد الكثير من الإشاعات حول إلغاء صرف المساعدة خلال الفترة القادمة، ولاكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أكدت بشكل رسمي عن إستمرار صرف المساعدة للمستحقين بشرط إعادة إدخال وتحديث البيانات في الفترة الحالية لقيام الوزارة بدراسة الحالة الاجتماعية والمالية للمتقدمين وإعلان أسماء مستحقي الدعم، ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وخطوات الإستعلام عنها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

أصبح موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، أكثر مايشغل بال الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر في المملكة العربية السعودية خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد وصعوبة الأحوال الاقتصادية وتدهور ظروف هذة الأسر، خاصة لإعتماد العديد من الأسر معدمة الدخل علي المساعدة المقطوعة في قطاع جميع حاجتهم لعدم توفر أي مصدر لدخل بديل، ولم يتم الإعلان رسميا حتي اللحظة الحالية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ولاكن المؤكد إن وزارة التنمية البشرية أكدت علي إستمرار صرف المساعدات وعدم الغاء عمليات الصرف كما ترددت بعض الإشاعات.

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

نقدم لحضراتكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة إلكترونيا برقم الهوية، ويمكنكم ترك تعليق في حالة وجود أي صعوبات واجهتكم

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

إختر الخدمات الإلكترونية، ثم أنقر علي أيقونة المساعدة المقطوعة.

قم بكتابة رقم السجل أو رقم الطلب في الخانة الموضحة أمامك.

الآن قم بإدخال رمز التحقيق.

إضغط علي كلمة عرض التي تظهر أمامك لمعرفة موعد وأماكن الصرف المخصصة لكل مواطن.

ويمكنكم متابعة موقعنا بصورة مستمرة لمعرفة كل ماهو جديد بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442.