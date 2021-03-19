نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على غرامات عدم تجديد هوية مقيم عبر الجوازات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول بوابة أبشر للجوازات 1442، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة وخطوات تجديد الهوية برقم الإقامة، والاستعلام عن مخالفات المرور والخدمات التي يمكن للمواطن السعودي و الشخص المقيم الاستفادة منها عبر الدخول على بوابة أبشر للجوازات 1442، فقد تم إضافة حوالي أكثر من 30 خدمة بهدف تعزيز التواصل وتيسير العملية وتوفير على المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتم توافر هذه الخدمات في الفترة الأخيرة تزامناً مع الفترة الحالية وما يواجه العالم من التواصل عن بُعد بسبب جائحة كورونا.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر:

تقدم بوابة أبشر عدداً من الخدمات المتعددة التي يمكن للفرد الاستفادة منها سواء الشخص المقيم أو المواطن السعودي، ويتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال رقم الإقامة، وقد قامت المملكة العربية السعودية بفرض غرامات وعقوبات مالية على من يقوم بالتجاهل والإهمال في تجديد رخصة الإقامة، وقد تصل العقوبة إلى غرامة قيمتها 1000 ريال سعودي أو الإبعاد خارج المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية عبر بوابة أبشر:

الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية

اختيار قسم الأفراد

اختيار أيقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة أو مخالفات المرور

كتابة رقم الهوية أو الإقامة بشكل صحيح

التأكد من كتابة الرقم السري ورمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض أو استعلم

ومن الجدير بالذكر أن بوابة أبشر الإلكترونية أعلنت عن بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المستحقين الذين يرغبون في تجديد الهوية أو الإقامة، عبر هذا التصريح الذي نعرضه لكافة متابعينا من خلال هذا المقال.

شروط تجديد هوية المقيم للعمالة التجارية:

إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهراً في حالة العمالة المنزلية

في حالة العمالة التجارية تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 أشهر ويشترط وجود (رخصة العمل – ووثيقة التأمين الصحي – سارية المفعول).

آلية السفر الجديدة للمواطنين:

ومن الجدير بالذكر نوضح من خلال موقعنا ثقفني آلية السفر الجديدة التي تم الإعلان عنها للمواطنين:

أنه بالنسبة للسعوديين المتزوجين من غير سعوديات يتم السماح لهم بالسفر أما فيما يتعلق بالزوجة في حالة إنها كانت مقيمة خارج المملكة العربية السعودية بسبب العمل أو أي ظرف أخر تسبب في منعها من القدوم إلى المملكة. أما بالنسبة للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

غرامات عدم تجديد الهوية الخاص بالمقيم:

أوضحت المديرية العامة للجوازات من خلال الموقع الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الغرامات المالية التي تم فرضها على الشخص المقيم في حالة عدم تجديد الهوية، ونوضح هذه الغرامات من خلال المقال وهي: