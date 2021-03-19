بلادي – الرياض :
أظهرت صورة قديمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يجلس بجوار 3 من إخوته الأشقاء، ومنهم الملك فهد رحمه الله.
وبينت الصورة، – من اليمين – الملك فهد وبجواره الأمير سلطان، ثم الملك سلمان، ثم الأمير تركي الثاني، حيث كانوا يتحدثون إلى بعضهم البعض في لقطة عفوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة قديمة تجمع الملك سلمان و3 من إخوته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.