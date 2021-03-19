صورة قديمة تجمع الملك سلمان و3 من إخوته

بلادي – الرياض :

أظهرت صورة قديمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يجلس بجوار 3 من إخوته الأشقاء، ومنهم الملك فهد رحمه الله.

وبينت الصورة، – من اليمين – الملك فهد وبجواره الأمير سلطان، ثم الملك سلمان، ثم الأمير تركي الثاني، حيث كانوا يتحدثون إلى بعضهم البعض في لقطة عفوية.