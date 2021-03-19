بلادي – الرياض :
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، اليوم الجمعة، أن المملكة تطلق صباح الغد قمرين صناعيين مُصنعين بأيد سعودية.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن القمرين الصناعيين هما شاهين سات وكيوب سات، حيث سيكون أحدهما لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والآخر جامعة الملك سعود.
وأضاف أن الهيئة تسعى لتبني مشروعات تتناسب مع قدرات المملكة العلمية، مشيرًا إلى أن القمرين يخدمان المهمات العلمية الخاصة بالفضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صُنعا بأيد سعودية.. إطلاق قمرين صناعيين لخدمة الأغراض العلمية غدًا السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.