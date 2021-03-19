صُنعا بأيد سعودية.. إطلاق قمرين صناعيين لخدمة الأغراض العلمية غدًا السبت

بلادي – الرياض :

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، اليوم الجمعة، أن المملكة تطلق صباح الغد قمرين صناعيين مُصنعين بأيد سعودية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن القمرين الصناعيين هما شاهين سات وكيوب سات، حيث سيكون أحدهما لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والآخر جامعة الملك سعود.

وأضاف أن الهيئة تسعى لتبني مشروعات تتناسب مع قدرات المملكة العلمية، مشيرًا إلى أن القمرين يخدمان المهمات العلمية الخاصة بالفضاء.