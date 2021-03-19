بالتعاون مع الكويت.. إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص إمفيتامين مخدر عبر شاحنة حجر ورخام

بلادي – الرياض :

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية للشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب ما يقرب من 3 ملايين قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام.

وأكد أنه تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مشيرًا إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.