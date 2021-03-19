القبض على عدد من المقيمين تورطوا بجرائم سرقة الأغنام بمنطقة مكة المكرمة

بلادي – الرياض :
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتورطين (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المالية، و(4) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقود الثالث والرابع والخامس من العمر.
وأضاف أن قيمة المسروقات تقدر بنحو 300 ألف ريال، مبينا أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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