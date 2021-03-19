“القوات البحرية” تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات “التصدي 4” في الأسطول الشرقي

بلادي – الرياض :

أنهت القوات البحرية الملكية السعودية، كل الاستعدادات لانطلاق التمرين البحري المشترك (التصدي 4)، والذي سينطلق يوم (الأحد) المقبل، وسوف تستمر مناورات التمرين لمدة 5 أيام.

وسيقام تمرين (تصدي 4) بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية، ممثلة بقطاع حرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة، ممثلة بشركة أرامكو السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية والاستعدادات لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات.

كما يهدف التمرين إلى توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات وإيصالها لمركز العمليات.