ضبط 4 أشخاص هشموا زجاج مركبة مواطن ووجهوا له إشارات بذيئة

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مركبة مواطن في أحد الطرق العامة في المملكة، ووجهوا له إشارات بذيئة.

وأوضحت شرطة المنطقة أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوياتهم وهم أربعة مواطنين (في العقدين الثاني والثالث من العمر).

وأبانت أنه تم القبض عليهم، واتخذ بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى لنيابة العامة.

وكان المتورطون قد ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإيماءات مشينة وبذيئة لقائد مركبة على أحد الطرق العامة بالرياض، إضافة إلى تكسير زجاج مركبته أثناء سيرهم بمحاذاته.

يشار إلى أن المجني عليه قد قدم بلاغاً إلى النيابة العامة ضد المعتدين، لتوجه بدورها بالقبض عليهم لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.