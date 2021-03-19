“المرور” يضبط شخصا راوغ بين المركبات في طريق عام بالطائف

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة المراوغة بين المركبات في الطريق العام في محافظة الطائف.
وأضافت أن السائق المخالف عرض حياته وحياة قائدي المركبات الأخرى للخطر، مؤكدة أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
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