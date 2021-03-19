“الجمارك” تحبط تهريب كمية من “الكوكايين” مخبأة داخل “أحشاء مسافر” بمطار الملك فهد

بلادي – الرياض : تمكّنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 255,96 جرام من مادة “الكوكايين”، في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وأبانت “الجمارك” أن الكمية المهربة عُثر عليها مخبأه داخل “أحشاء” أحد القادمين إلى المملكة.

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