تمويل الأعمال الشركة السعودية للتمويل.. sfco.com.sa رابط وطريقة التقديم

تمويل الأعمال الشركة السعودية للتمويل فهو أحد الخدمات المقدمة من البنوك للشركات الضخمة والمؤسسات الكبيرة التي تحتاج لتمويل، للقيام بتوسيع نشاطها كما أنه يتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والدين الحنيف، عبر تقديم تمويل يصل حتى خمسة مليون ريال مع خصم الرسوم الإدارية، ويمكن الحصول على تمويل سيارات يصل حتي مليونين ريال بينما تمويل الآلات والمعدات يصل حتي مليون ريال، ويمكن الحصول على مليونين ونصف في حالة الرغبة في الحصول على تمويل لتسويق البضائع الخاصة بالشركة وزيادتها.

تمويل الأعمال الشركة السعودية للتمويل

يتميز التمويل المقدم من للشركات الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات التي تجعل أصحاب الأعمال لديهم الرغبة بالحصول عليه لتزويد رأس المال الخاص بهم، ومن أهم تلك الميزات التي يمكن الاستفادة بها عند طلب القرض:

الحصول على تمويل يصل حتى خمس مليون ريال

توافق القرض مع مبادئ التشريع الإسلامي

يمكن للعملاء الحصول على تمويل واستخدامه لشراء أسطول سيارات للعمل بمقدار مليونين ريال

يمكن للمصانع الحصول على تمويل للمعدات سواء لشرائها أو تحديثها يصل حتى مليون ريال

تسمح الشركة بالحصول على تمويل من أجل زيادة البضائع يصل حتى مليونين ونصف ريال

يمكن مراجعة الربح بصورة سنوية من خلال الشركة نفسها.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

تقديم كشف حساب من البنك يضم بيانات آخر عام بالكامل من التعاملات

تقديم صورة رسمية عن السجل التجاري

تدوين جميع البيانات الموجودة داخل طلب التمويل

تقديم مستندات الشركة من القوائم المالية الخاصة بأخر ثلاثة أعوام.

خطوات التقديم للحصول على التمويل

يمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية وذلك بعد الدخول على موقع الشركة السعودية للتمويل

اسم المتقدم لطلب التمويل

رقم الهاتف الخاص به

إعداد البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل

تدوين رقم هوية العميل

تحديد مبلغ التمويل المطلوب الذي يرغب العميل في الحصول عليه

المطلوب الذي يرغب العميل في الحصول عليه تدوين الراتب الذي يحصل عليه العميل

كتابة مبلغ الخصم الشهري من الراتب

تحديد جهة العمل

كتابة اسم المدينة

تحديد نوع الالتزام

النقر على أقرب فرع للشركة للعميل

تحديد الوقت المناسب للاتصال.

تمويل الشركات من الشركة السعودية

تعتمد شركات التمويل على العديد من الخدمات التي تقدمها لجذب العملاء بصورة كبيرة فهي من الشركات الضخمة الرائدة داخل مجال التمويل، سواء العقاري أو تقديم سيولة للعملاء للحصول على احتياجاتهم بالكامل.