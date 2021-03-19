دوت الخليج – هيئة التحرير
غيب الموت الزميلة الإعلامية ( هدى العبدالله) التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة إثر مرض عضّال عانت منه كثيراً , وسوف يصلى عليها اليوم في المسجد الحرام
وذكرت ابنتها “عبر حسابها في السناب” اللهم اجعل مرض السرطان شفيعاً لها واغفر لها بقدر ما تألمت واجعل منزلتها في بجانتك يارب العالمين ”
وتتقدم “دوت الخليج”بالعزاء الصادق والمواساة لذوي الفقيده وأهلها وأبنائها وتسأل الله لها المغفرة والرحمة، ولذويها الصبر والسلوان , اللهم أسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الموت” يُغيب الزميلة الإعلامية ( هدى العبدالله ) ..إثر مرض عضّال عانت منه طويلاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.