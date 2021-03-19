“الموت” يُغيب الزميلة الإعلامية ( هدى العبدالله ) ..إثر مرض عضّال عانت منه طويلاً

دوت الخليج – هيئة التحرير

غيب الموت الزميلة الإعلامية ( هدى العبدالله) التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة إثر مرض عضّال عانت منه كثيراً , وسوف يصلى عليها اليوم في المسجد الحرام

وذكرت ابنتها “عبر حسابها في السناب” اللهم اجعل مرض السرطان شفيعاً لها واغفر لها بقدر ما تألمت واجعل منزلتها في بجانتك يارب العالمين ”

وتتقدم “دوت الخليج”بالعزاء الصادق والمواساة لذوي الفقيده وأهلها وأبنائها وتسأل الله لها المغفرة والرحمة، ولذويها الصبر والسلوان , اللهم أسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.