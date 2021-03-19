نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر موقع المؤسسة في المقال التالي
أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية كإحدى الخدمات الإلكترونية التي تقوم بتقديمها ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء، كخدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك ويمكن أيضًا للمستخدم الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني واستخراج برنت التأمينات الاجتماعية بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية.
الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية
يستطيع الأفراد الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية من خلال بعض الخطوات التي وضعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر خدماتها الإلكترونية وليس فقط المواطنين بل المقيمين أيضًا يمكنهم استخدام هذه الخدمات من خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.
- التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختيار كلمة التأمينات أونلاين.
- يتم التوجه إلى كلمة التحقق من الاشتراك في التأمينات.
- يطلب بعد ذلك الموقع رقم الهوية الخاص بالمستعلم.
- وبمجرد الضغط على كلمة استعلام يتم عرض حالة المستعلم من الاشتراك أو عدمه.
الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية
أتاحت أيضًا مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمشتركين بالفعل في التأمينات إمكانية معرفة قيمة مستحقاتهم عبر استخدام الخدمات الإلكترونية الموجودة على الصفحة الرسمية للتأمينات ومن خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
- الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية ومنها يتم اختيار الاستعلام عن مستحقات التأمين.
- يقوم الموقع بفتح صفحة جديدة لكتابة بيانات المستعلم، ومن ثم يطلب الموقع رقم الهوية وكافة المعلومات الخاصة بالمستعلم.
- يتم بعد ذلك الضغط على كلمة استعلام لكي تظهر كافة المعلومات المتعلقة بمستحقات المستعلم.
استخراج برنت التأمينات الاجتماعية
- يتم تسجيل الدخول في الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.
- التوجه إلى أيقونة إصدار الشهادات.
- يتم اختيار الشهادة المراد عمل برنت لها بعد التحقق من المعلومات والبيانات المدخلة من قبل المستخدم.
- يتم الضغط بعد ذلك على كلمة إصدار.
- بمجرد الضغط على كلمة إصدار يتم إصدار الشهادة وبإمكانك حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وكذلك طباعتها وقت ما تشاء.
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