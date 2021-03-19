نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون أي رسوم ولا يشترط كفيل بنك الراجحي ميسر في السداد للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون أي رسوم ولا يشترط كفيل بنك الراجحي ضمن عروض التمويل التي يقدمها كل فترة لتكون هي الأفضل بالنسبة للعملاء، حيث تشمل العروض على كل القروض منها السيارات والعقار والشخصي، من أجل الاهتمام بكافة التفاصيل التي يحتاجها المواطنين بجانب الوافدين سواء الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص يضم تسهيلات عديدة في فترات السداد المرنة لمنع التعثر، وزيادة الاطمئنان أكثر وفر بنك الراجحي ميزة سداد المديونية حتى من جهات أخرى بهدف مساعدة العملاء في تلبية احتياجاته المالية دون صعوبة في الإجراءات بجانب الشروط البسيطة للغاية التي تجعل الراجحي من أكثر البنوك إقبالاً سواء على فتح الحسابات المصرفية أو القروض.

عروض التمويل من الراجحي

لا جديد من مصرف الراجحي من تقديم أفضل العروض التمويلية التي تكون على مستوى المملكة هي الأفضل بكونها بدون الحاجة لتقديم كفيل يضمن القرض وهذا الأمر الذي يعد صعب بالنسبة للكثير من العملاء، كما يتيح التمويل بدون ضامن للسعوديين والمقيمين نساء ورجال ومتقاعدين بتيسيرات ومميزات كثيرة تجعل من القرض المفضل بسبب المساعدات التي يحصل عليها العميل بجانب المال الذي يحتاجه، وبالطبع بجانب الاطمئنان أنك تحصل على القرض من بنك معتمد حكومي كبير في السعودية.

مميزات تمويل شخصي بدون أي رسوم ولا يشترط كفيل بنك الراجحي

هذا التمويل ليس هو قرض وطني بل هو عرض ساري حتى 31 مارس 2021 ضمن العروض التي يقدمها البنك وهي مستمرة ومختلفة في كل مرة بمزايا متنوعة، أما عرض هذا الشهر فهو على النحو التالي:-

أولاً أن القرض مجاز من هيئة الرقابة ومتوافق مع أحكام الشريعة.

التمويل بدون كفيل ميسر جداً.

هامش ربح منافس.

قرض بدون رسوم إدارية ولا دفع رسوم تقييم.

فترات السداد مرنة على 60 شهر.

متاح سداد المديونية.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.15%.

*تطبق الشروط والأحكام.

كيفية الحصول على تمويل بدون أي رسوم بنك الراجحي

يمكن الحصول على القرض من خلال تطبيق الراجحي أو تعبئة نموذج الطلب من خلال البوابة الإلكترونية www.alrajhibank.com.sa.

المستندات المطلوبة هي تشمل (بطاقة الهوية / الإقامة سارية المفعول – خطاب تعريف بالراتب يشمل المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين – خطاب تحويل الراتب)

في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال على +966114603333 و بالنسبة للعملاء الجدد 8001241222.