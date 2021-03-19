نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن توقيع اتفاقية تمنح المتقاعدين خدمات طبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت عن خدمة جديدة خدمة البيانات المالية للمعاش، فتلك الخدمة تكون من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمواطنين، فالمؤسسة تعمل علي توفير تلك الخدمة للمواطنين حتي يتمكنوا من الحصول علي جميع البيانات والمعلومات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي، بالإضافة إلي ذلك تساعده في التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بالاستقطاعات الشهرية عبر قيام المواطن بعدة خطوات وذلك من خلال الخدمة الجديدة، فتلك الخدمة عند استخدمها يتم عرض البيانات المالية الخاصة بالحساب التقاعدي، كما تقدم كشف حساب به كافة التفاصيل الخاصة بعمليات الحساب كالتحويل السريع وتاريخ تحويل المبالغ للحساب ورقم الحساب ومبلغ التحويل.

يمنح التقاعد خدمات طبية للمتقاعدين

يعلن المسئول عن مؤسسة التقاعد أنه قام بتوقيع أتفاقية مع شركة دله للخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الاتفاقية تنص علي أن تقدم الشركة خدمات طبية وصحية بخصومات تصل 30 % علي كل الخدمات المقدمة للمتقاعدين المستفيدين وأسرهم أيضا، ويعتبر تلك الاتفاقية من ضمن برنامج تقدير والذي يكون عبارة عن مبادرة من المؤسسة للتعبير عن شكرها وتقديرها لكافة المجهودات والخدمات التي سبق تقديمها للوطن من قبل المتقاعدين.

شهادة التزام وثيقة إلكترونية

تعلن مؤسسة التقاعد عن إصدار وثيقة إلكترونية بها بيانات الموظف موثقة، ويتم إصدار وثيقة شهادة الالتزام عن طريق منصة ميثاق الإلكترونية، وهي تقدم للجهات الحكومية عن طريق المنصة بهدف إعلام المؤسسة ببيانات المشتركين وتوضيح نسبة الالتزام، وتقدم المؤسسة تلك الشهادة في يوم 25 من كل شهر ميلادي، كما أنها تعرف المواطنين مبالغ الاستحقاق المالية الخاصة بالمستفيدين.

المؤسسة تعلن عن استخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية

تقوم مؤسسة التقاعد عبر صفحتها الرسمية بالإعلان عن استخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية، وتلك البطاقة تجعل صاحبها المتقاعد يتمتع بالعديد من المزايا والعروض، وتكون تلك المزايا كالأتي: القيام بالتسوق أو تأخير السيارات، أو أو استعمالها في الفنادق أو الطب أو التمويل، وغيرها من الخدمات المختلفة والمتنوعة،واستخراج هذه البطاقة يتم من خلال تطبيق التقاعد الإلكتروني، تقوم المؤسسة بالإعلان اعن الاستفادة من قيام كل مواطن متقاعد بإبراز البطاقة الخاصة به، حيث أن قسم الأسنان يقدم خصم بنسبة 30% بالإضافة إلي أن الكشف يكون مجاني، وأيضا يتاح خصم للرجال والنساء في قسم الليزر بنسبة 35%، كما أنهم يوفروا خصومات أخري مختلفة علي كافة الخدمات الجلدية والتجميل ويستفيد منها كل من المتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم من خلال البطاقة التقاعدية.

قنوات التواصل مع مؤسسة التقاعد

أعلنت اليوم المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية عن القنوات المتاح من خلالها القيام بالتواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد، فتلك القنوات يقوم العاملين بها بالتواصل مع كافة المستفيدين من المؤسسة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد اقترب موعد صرف معاشات التقاعد وبذلك يحتاج المواطنين إلي القنوات للاستعلام والاستفسار عن خدمات المؤسسة، كما أن التواصل متاح من يوم السبت إلي يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الثانية عشر ليلا وتلك القنوات كالاتي:

المحادثة الفورية وهذه تكون من خلال رابط الصفحة الرسمية للمؤسسة.

رقم الاتصال الموحد وهو ٨٠٠١٢٤٨٨٨٩ – ٩٢٠٠١٤٠٠٠.

الاستعلام من خلال حساب العناية بالمستفيدين وهو [email protected]

برنامج مزايا وعروض تقدمه مؤسسة التقاعد

تعاونت مؤسسة التقاعد مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان وأعلنت عن خصومات برنامج مزايا وعروض، فذلك البرنامج يقدم خصومات تصل إلي 35% لعملاء مؤسسة التقاعد، حيث أن الفئات المستفيدة من تلك الخصومات هم المتقاعدين وأبنائهم وزوجاتهم أي يستفيد كل فرد من أفراد أسرة المتقاعد، فيتم الحصول علي الخصم من خلال بطاقة التقاعد أو تعريف المعاش.

مؤسسة التقاعد تتيح خدمة تقدم طلب عدول عن ضم حكومي

أعلنت المؤسسة من خلال صفحتها علي التويتر عن خدمة تقديم طلب عدول ضم حكومي، وذكرت أيضا كافة التفاصيل الخاصة بتلك الخدمة سواء شروط تقديم الطلب أو طريقة تقديمه للمؤسسة، فشروط تقديم ذلك الطلب كالتالي:

لابد من أن يكون المواطن التقدم بالطلب سعودي وسبق له تقديم طلب ضم مدد حكومية ووافقت المؤسسة علي الطلب.

أن يكون لدي المتقدم معاملة واحدة سابقة علي الأقل لضم المدد السابقة له في الحكومة قبل نهاية فترة عمله.

المؤسسة أطلقت خدمة استعراض تعريف الفوري لمعاش المتقاعد

قامت مؤسسة التقاعد بإطلاق خدمة التعريف الفوري للمعاش الخاص بالمتقاعدين وأعلنت عنها من خلال صفحتها على التويتر، فالآن يمكن لكل مواطن متقاعد في المملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة التعريف بالمعاش الفورية، فتلك الخدمة تعطي للمتقاعدين وثيقة رسمية معتمدة كما انها خدمة إلكترونية فورية، وتلك الخدمة متاحة لكل الأفراد والجهات في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمتقاعدين الحصول علي هذه الخدمة بإتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد.

الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية والنقر علي اختيار خدمة تعريف المعاش الفورية.

يقوم المتقاعد بإدخال كل البيانات المطلوبة ثم يضغط استعراض تعريف المعاش ثم طباعة التعريف.

خطوات تحديث البيانات الشخصية في حساب المتقاعدين

قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان علي التويتر عن خطوات تحديث البيانات قبل صرف المعاشات للمتقاعدين، فتحديث البيانات يعتبر أمر مهم للاستفادة من الخدمات الإلكترونية وللقدرة علي التواصل بشكل أفضل، حيث أن التحديث يشمل رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، ومكان الإقامة في المملكة العربية السعودية، وصندوق البريد، وطريق تحديث البيانات تم توضيحها في عدة خطوات لابد من تنفيذها كالأتي:

يدخل كل مواطن علي البوابة الرسمية الإلكترونية لمؤسسة التقاعد.

ينقر كل مواطن متقاعد علي أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط علي أيقونة اسم المستخدم فتظهر قائمة ثم ننقر علي أيقونة تحديث بياناتي الشخصية.

مؤسسة التقاعد تعلن عن توفير وظائف شاغرة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقع التواصل الاجتماعي الرسمي تويتر عن توفيرها لوظائف شاغرة في مجال الأمن، والمسمي الوظيفي هو محلل أمن سيبراني للوظائف الشاغرة ولكن في مجالات مختلفة كالتالي: مطلوب موظف في مخاطر الأمن، وشخص أخر مطلوب للتوظيف في تقييم الثغرات، ومواطن أخر مطلوب في وظيفة التزام الأمن، وهناك شروط موضوعة للحصول علي تلك الوظائف وهي كالتالي: يجب أن يكون لدي الشخص المتقدم خبرة لا تقل عن أربع سنوات للحاصلين علي درجة البكالوريوس، ولابد من أن تكون الخبرة لمدة لا تقل عن سنتين لحاملي درجة الماجستير، ويجب علي كل شخص تتوفر لدية الشروط والخبرات بسرعة التقديم قبل يوم 17 من سبتمبر 2020.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر أغسطس 2020

المؤسسة العامة للتقاعد تحدد جدول زمني يتم علي أساسه صرف رواتب أو معاشات المتقاعدين، فمن المقرر أن موعد الصرف يكون في اليوم الخامس والعشرون من أي شهر ميلادي، لكن من الممكن أن ذلك الموعد يتقدم يوم أو يتأخر يوم إذا صادف عطلة أو أجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، فموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2020 ميلاديا سيكون في يوم 25 من شهر أغسطس 2020 وهذا يوافق يوم الثلاثاء.

خطوات استعراض بيانات خدمتك التي بُني عليها تخصيص معاشك التقاعدي

قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان عن إتاحة خدمة بيانات الخدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية، والتي تمكن المتقاعدين من الاستعراض الفوري لبيانات الخدمة التي تم علي أساسها وضع المعاش التقاعدي، وأيضا يمكن للمتقاعدين القيام بمد فاعلية تلك الخدمة، وتشمل هذه الخدمة البيانات الأتية: الاسم ، رقم الهوية الوطنية، اسم جهة العمل السابقة للمتقاعد، وتحدد تاريخ بداية وانتهاء الخدمة، ويوجد آخر درجة ورتبة أو مرتبة عمل بها المتقاعد، وأيضا تحتوي علي تفاصيل مد الخدمة، وعندما يريد المتقاعد معرفة تلك البيانات المخصص علي أساسها معاشه التقاعدي، يجب أتباع الخطوات التالية:

كما أوضحت مؤسسة التقاعد كيفية أو طريقة القيام بتسوية المعاش التقاعدي لجميع الموظفين المدنيين العاملين بالقطاع العام، فعند تسوية المعاش يتم حسابه علي أنه جزء من أربعين جزء من الراتب الأساسي الأخير للموظف، والذي كان يتقاضاه قبل نهاية خدمته فالمعاش التقاعدي يحسب كالأتي: ((الراتب الأساسي الأخير للموظف x مدة خدمته بالأشهر) /480)، ولذلك يجب أن تستغل مدة وظيفتك كاملة حتي أخر لحظة فيه ولا تطلب التقاعد المبكر لأنها تقلل من زيادة معاشه التقاعدي.

توفر مؤسسة التقاعد خدمة حجز موعد

تتيح المؤسسة تلك الخدمة للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، وقامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوضيح خطوات حجز موعد إلكتروني للفئات المستفيدة، فتلك الخطوات العامة التي توضحها المؤسسة لحجز موعد هي كالتالي:

الدخول علي الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

يقوم المواطن المتقاعد أو المستفيد من المؤسسة بالضغط علي الخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم بالنقر علي أيقونة حجز موعد.

يدخل المواطن البيانات الخاصة بالموعد.

يعد التأكد من أدخال كافة البيانات يضغط علي اختيار تقديم.

فيديو لتنفيذ خطوات حجز موعد إلكتروني بالمؤسسة

المؤسسة العامة للتقاعد وضعت شروط التقديم علي خدمة البيانات المالية

ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد بعض الشروط التي لابد من توافرها بالمواطن المتقاعد المتقدم لكي يستفاد من تلك الخدمة، فهذه الشروط التي وضعت كالأتي:

قيام المواطن المتقدم بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.

أن يكون المواطن المتقدم للخدمة لديه معاش تقاعدي.

المواطن المتقدم يكون من المستفيدين التي مخصص لهم نصيب من المعاش التقاعدي.

خطوات التسجيل في الخدمة الجديدة للمؤسسة العامة للتقاعد

كما أن المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت خطوات التسجيل في خدمة البيانات المالية للمواطن المتقاعد، فخطوات التسجيل تكون كالأتي:

قيام المواطن المتقاعد بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

قيام المواطن بالضغط علي تسجيل الدخول.

قيام المتقاعد بالنقر علي اختيار تسجيل الدخول للأفراد.

يضغط المتقاعد المتقدم علي اختيار بيانات مالية.

يقوم المتقاعد بتحديد الأيقونة المراد الضغط عليها إما بيانات مالية أو كشف حساب.

يقوم المتقاعد بتحديد تاريخ بدء ونهاية الفحص.

ثم القيام بالضغط علي أيقونة اختيار عرض.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين

ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد في إعلانها عن الخدمة الجديدة الأوراق والمستندات المطلوبة لتحديث البيانات المتقاعدين، فلكي يتم التقديم علي الخدمة لابد من توافر تلك الأوراق المطلوبة، حيث أن تحديث البيانات يتطلب توفير بعض الأوراق وهي كالأتي: بطاقة الهوية للمواطن، وجواز السفر الخاص بالمتقاعد، وخلاصة القيد وشهادة العمل في حالة عمله في أي جهة بعد تقاعده، ولابد من توافر الأوراق المطلوبة من المستحقين حتي يتم تحديث البيانات فالأوراق المطلوبة هي: بطاقة الهوية وجواز سفره وخلاصة القيد وشهادة توضح راتبه وتاريخ تعينه ورقم حسابه البنكي، وتطلب تلك الأوراق الأتية مثل شهادة الطلاق وشهادة الوفاة وعقد زواج الابنة فهي تطلب عل حسب حالة كل مستحق.