نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا برادو لاند كروزر سيارات اقساط اقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تويوتا برادو لاند كروزر 2021 تمنح فرصة مميزة لراغبي الحصول على سيارات اقساط اقل من 1000 ريال بمزايا حصرية وكذلك عبر إجراءات سهلة وبسيطة وفي وقت وجيز خاصة لمن يقوم بسداد دفعة مقدمة كبيرة خاصة مع الإمكانيات والمواصفات التي تتميز بها برادو لاند كروزر 2021 حيث تأتي في أكثر من فئة مع محرك بنزين 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر أو 6 أسطوانات سعة 4 لتر أو محرك ديزل 4 أسطوانات سعة 3.0 لتر مع نظام الدفع الرباعي المستمر بدبل خفيف مستمر ما يجعل هذه السيارة من السيارات القوة والتي توفر أنماطًا متعددة من القيادة ومع العديد من المزايا التقنية وعوامل الأمان والثبات على الطريق.

سعر تويوتا برادو 2021 شامل ضريبة القيمة المضافة

هناك العديد من موديلات تويوتا برادو 2021 بأسعار متفاوتة وإمكانيات متعددة حيث يبدأ سعر الموديل الأول من تويوتا برادو TX عند 150,535 ريال فيما يصل سعر الفئة الأعلى من تويوتا برادو 2021 VX1 بسعر 204,585 ريال كما أن هناك موديلات وفئات أخرى بأسعار تصل إلى 165 ألف ريال لفئة TXL1 أما برادو التي تأتي بمحرك ديزل فيأتي سعرها عند 171 ألف ريال في طراز TX Diesel وكذلك طراز آخر بسعر 190 ألف ريال في فئة TXL1 V6.

عروض تويوتا برادو لاند كروزر تقسيط

إذا كنت ترغب في شراء تويوتا برادو لاند كروزر تقسيط فسوف نضرب لك مثلا على الموديل الأول وهو تويوتا برادو TX الذي يبلغ سعره بدون ضريبة القيمة المضافة 130 ألف ريال، وعند التقسيط على 60 شهر ودفع 50 ألف دفعة مقدمة سيكون القسط الشهري في حدود 1292 ريال أما إذا قمنا برفع الدفعة المقدمة إلى 100 ألف ريال ستكون قيمة القسط الشهري 500 ريال هل تتخيل هذا العرض الذي يمكنك من خلاله الحصول على واحدة من أفضل السيارات مقابل قسط يومي أقل من 20 ريال .

تقسيط بدون مقدم

أما في حالة الرغبة في شراء تويوتا برادو تقسيط بدون مقدم على 60 شهرًا سيكون القسط الشهري في حدود 2.400 ريال مع دفعة أخيرة في حدود 50 ألف ريال لكن يظل الخيار المفضل هو دفع نصف الثمن أو أكثر دفعة مقدمة لكي تحصل على سعر إجمالي مميز.