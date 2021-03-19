خطوات التسجيل في تطبيق جيني للتوصيل Jenny Driver

يبحث العديد فى السعودية عن كيفية الحصول علي تطبيق جيني للتسجيل ومزاياه، حيث يعتبر من أكثر التطبيقات التي تتميز بالأمان الكامل والجودة، مع توفير خدمات مميزة، حيث يوجد مجموعة كبيرة من السائقين والسيارات الأجرة والخاصة أيضا في عدة مناطق مثل (جدة، الرياض، الخبر، المدينة المنورة، الهفوف، الجبيل) والأردن أيضا، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع عن خطوات الحجز عبر التطبيق ومزاياه.

التسجيل في جيني توصيل

يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام فيما يخص طلب سيارة، حيث يوجد فحص دائم للسيارات مع وجود سائقين مدربين ويتم استخدام نظام التقييم الدائم لهم، لتقديم أفضل الخِدْمَات مع ترشيح أقرب سائق والحصول علي السيارة في وقت أقل من 5 دقائق، مع توفير معلومات الرحلة، ويمكن الدفع النقدي بعد الوصول للجهة المراد التوصيل لها، مع توفير السيارات في جميع الأوقات وطوال أيام الأسبوع مع دعم مميز من خدمة العملاء.

جيني تطبيق

يمكن طلب مشاوير عبر تطبيق جيني من خلال اتباع الخطوات التالية :

الحصول علي تطبيق جيني من خلال متجر جوجل.

ثم الدخول اليه وتحديد موقعك والضغط علي طلب هنا.

ثم بعد ذلك قم باختيار الوجهة لكي تحصل علي قيمة تقديرية لها مسبقة، وللتوصيل بصورة أسهل.

التأكد من موقعك، وأضافه كافة التفاصيل الإضافية.

ثم بعد ذلك قم باختيار مزود خدمة الاتصالات التابع لك.

وقم بكتابة القيمة، ورقم الجوال وسوف تصل إليك رسالة نصية برقم التعبئة.

قم بكتابة الرَّقْم الذي أرسل إليك، كما هو واضح بمزود خدمة الاتصالات.

رقم استعلامات جيني

يوجد وسائل تواصل عديدة بخدمة عملاء تطبيق جيني سواء للعملاء أو السائقين، مع وجود أكثر من وسيلة وهي كالتالي :

رقم تطبيق جيني الموحد (0114184900).

البريد الإلكتروني : ([email protected]).

وبذلك قد نكون قدمنا لكم كيفية تسجيل طلب توصيل عبر تطبيق جيني السعودية، وكذلك رقم خدمة العملاء ووسائل التواصل الخاصة بالتطبيق.