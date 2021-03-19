نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التقديم على منح أراضى، حيث تساعد المملكة العربية السعودية مواطنيها للحصول على منح أراضي عديدة من خلال تقديم طلبات إلى البلدية المخصصة أو عبر طلب منحة من الديوان الملكي،وهي احدي الخدمات التكافليّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وسنوضح لكم بالتفصيل عن كل الخطوات اللازمة للاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني للعام الحالي 1442 هجرية / 2020 ميلادية، وذلك من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية ومن ثم الديوان الملكي السعودي التي يصدق على كافة المعاملات الخاصة بمنح الأراضي الحكومية.

رابط الاستعلام عن طلب منحة أرض

لتقديم طلب الحصول على قطعة ارض عن طريق المنح السامية عبر إرسال طلب إلى الديوان الملكي، يتبعه فحص الطلب لتحديد ما مدي انطباق الشروط على صاحب الطلب والتي ترد نصها في الأمر السامي، وفي حالة الاستحقاق تصدر الموافقة، ولمتابعة الطلب يمكن الاستعلام عن طلب منح أراضي من خلال الموقع الإلكتروني على البوابة الوطنية سعودي، وتعتمد على المقر الإلكتروني للجهة المقدمة للمنحة .

الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل

عليك بالدخول إلى بوابة بلدي.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونيّة.

ثمّ النقر على خيار المنح.

اختار خدمة الاستعلام عن منح الأراضي.

بعد ذلك كتابة رقم السجلّ المدني في الحقل المعدّ لذلك ثمّ الضّغط على زرّ الإدخال Enter.

وتظهر لك عرض البيانات.

الاستعلام عن منحة ارض برقم الهوية

توفر حكومة المملكة العربية السعودية اكتر من طريقة للاستعلام عن منحة ارض ومنها الاستعلام برقم الهوية واليكم الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع بوابة بلدي الالكترونى.

ثم سجل عليه بالبريد الالكترونى الخاص بك.

بعد ذلك اختر خيار منح الأرض.

ثم اكتب رقم الهوية الوطنية الخاص بك بشكل صحيح.

اختار أيقونة إرسال .

وأخيرا ستظهر لك صفحة أخري بها جميع بيانات المنحة الخاصة بك.

هاتف خدمة الاستعلام عن منحة أرض

ويمكنك الاتصال من خلال الهاتف للاستعلام عن منح الأراضي المجانية على الرقم التالي: 00966114569999.

ويمكنك أيضا الاستعلام عن منحة ارض من خلال البريد الالكترونى [email protected]

نموذج طلب منحة ارض من الديوان الملكي

ولكى تحصل على منحة ارض من الديوان الملكي فيمكننا تقديم خطاب رسمي من خلال النموذج التالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد:

الموضوع ” طلب منح أراضي الديوان الملكي 1442 ”

أتقدم بطلبي من أجل منحي قطعة أرض سكنية في منطقة ” تذكر اسم المنطقة المراد تملك الأرض فيها ” وفقًا لم تم الإعلان عنه من شروط منح الأراضي، التي توزعها الأمانة لاستيفاء طلبي على هذه الشروط، حيث لم يسبق لي امتلاك أرض من الدولة، وأتعهد بإعادة الأرض إذا ثبت العكس، وبطبق حقي بما يقتضي به النظام المعمول به لمكافحة التزوير بجانب توقيع أي عقوبة أخرى منصوص عليها بالنظام .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من ثم كتابة البيانات الشخصية كالتالي:

اسم المتقدم.

رقم السجل المدني.

تاريخ الميلاد ومحل الميلاد.

رقم حفيظة النفوس.

عنوان المتقدم.

رقم هاتف المتقدم.

منح الأراضي في جدة

أكدت العديد من التقارير الإخبارية السعودية،أن المنحة الخاصة بالأراضي قد وافق المفوض السامي على تخصيصها للمواطنين السعوديين لبناء المساكن، ولكن لان مساحة الأرض المتاحة اقل من المبلغ المعتمد للمنحة، من بين مستلمي الدفعة ، ويتم تحديد من يستحقها، وسيتم تأجيل الطلبات المتبقية حتى تتوفر أرض جديدة، وبحسب الأنباء التي أعلنتها مدينة جدة، وسيتم تحديث بيانات 8947 من المستفيدين من المنح المعتمدة لمدة اسبوعين، وبعد ذلك سيتم عقد القرعة التي تحدد حاملي المنح لهذا العام.

شروط الحصول على منحة أرض

أن يكون سعودي الجنسية.

أن لا يتعدى عمر طالب المنحة عن 18 سنة.

لابد أن يكون المتقدم على المنحة من نفس المدينة التي يقيم بها.

يدخل ضمن المستحقين للمنحة المطلقة والأرملة ولكن ليس من حق الأيتام والاحتياجات الخاصة لان لهم منح أخزي.

منحة الأرض حددتها الحكومة، فكل فرد قطعة الأرض تكون 625 متر×625 متر.

شروط الحصول على المنحة السامية