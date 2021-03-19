صحة الأحساء تنفذ 343 برنامج توعوي

دوت الخليج – علي بن زيد – الأحساء نفذت صحة الأحساء أكثر من 343 برنامج توعوي عن اهمية لقاح كورونا وتشجيع المجتمع على التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وعن أهمية الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية و تعزيز الصحة العامة من خلال نشر ثقافة المشي وزيادة عدد ممارسي رياضة المشي.

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