روتانا خليجية تستضيف أحمد العرفج في برنامج ياهلا

دوت الخليج -بسام الأحمدي

رحبت روتانا خليجية اليوم الأربعاء 4-8-1442هـ بالكاتب وعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج في برنامج ياهلا , وقام العرفج بشكر وتقدير قناة روتانا على أستضافتهم له , وقد تطرق الحديث مع مقدم قناة روتانا مفرح الشقيقي إلى عدة مواضيع منها نور الرياض وقد قال العرفج بأن الرياض هي العاصمة والعاصمة هي الوطن وجهين لعملة واحدة , وتحدت عن مشروع سمو ولي العهد الذي سيطلق 28 مارس الذي بدأ في الثمانينات وكان هنالك منشت جميل “كن سعودي واشتري بضاعة سعودية ” , وتدرج في حديثه وقال أنا سعيد بهذا الشعار ومن استطاع أن يصنع الإبرة سيصنع الطائرة وانتقل الحديث من مشروع سمو ولي العهد إلى” التحالف العربي وميليشيا الحوثي ” صرح العرفج بأن الحوثية منظمة إرهابية من الافعال التي يقومون بها و التي لاتنتهي من حيث القبح والانتهاكات والجميل بالخبر بأن منظمة هيون رايت منظمة الحقوق العالمية صنفت هذا العمل بأنه عمل إرهابي , وأنا سعيد بأن التحالف العربي يأتي بكل إنسانية ويسحب 160 مهاجرا من مناطق التوتر باليمن وإبعادهم وإرجاعهم على بلدانهم وعبر عن ذلك بقوله هنالك فرق بين من يتعامل معك لتحيا ومن يتعامل معك ليقتلك , وفي الختام شكرا الشقيقي العرفج لإعطائنا هذه المعلومات وبعضا من وقته.

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