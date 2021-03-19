نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق سكني لمعرفة استحقاقك للدعم السكني وحجز الوحدات السكنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة الإسكان في المملكة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إيصال الخدمات بسرعة وسهولة على المواطن السعودي، لذلك قدمت الوزارة تطبيق سكني ليكون من الأدوات التي تمكن المواطن في سرعة التواصل والدخول على موقع الوزارة والاستفادة من المشاريع السكنية التي تقدمها سوف نتعرف على التطبيق وما يقدمه من خدمات وكيفية الاستفادة منه.

تطبيق سكني وزارة الإسكان

تقدم وزارة الإسكان الحلول السكنية المتميزة مع الدعم السكني اللازم حتى يتمكن المواطن السعودي من كافة الطبقات من الحصول على مسكن مناسب ومن خلال التطبيق الخاص بسكني المتوفر على الهواتف الذكية يمكنه التواصل الأسرع ومعرفة العروض السكنية من أي مكان.

تحميل تطبيق سكني

يتوفر تطبيق سكني لهواتف الأندرويد والآيفون من الهواتف الحديثة، ويتوفر على التطبيق كافة الخدمات الخاصة ببرنامج سكني والتي تتوفر على موقع وزارة الإسكان إلا انه أسرع وأسهل في التعامل ولا يحتاج إلى مكان ثابت فيمكنك التقديم في أي وقت وأي مكان.

كما يمكن تحميل تطبيق سكني لهواتف الأندرويد وهواتف الآيفون من خلال الإنترنت.

كيفية استخدام تطبيق سكني

يتمكن الأفراد بعد تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف يتم تسجيل حساب على التطبيق من خلا:-

كتابة رقم الهوية أو الدخول من حساب النفاذ الوطني الموحد.

يتم الانتقال إلى شاشة الخدمات والتي تشمل برنامج سكني وأهم الخدمات ومنها:

تصفح المشاريع التي تطرحها وزارة الإسكان.

التعرف على المنتجات المختلفة التي يوفرها برنامج سكني.

توفير حاسبة الدعم واستخدامها بسهولة.

عرض المشاريع على الخريطة ومعرفة الأماكن بسهولة خاصة في مخططات الأراضي.

يتم الحصول على التصاميم الهندسية اللازمة من خلال التواصل عبر التطبيق.

يوفر التطبيق خطوات الاستعلام عن مستفيد، ومتابعة الطلبات المقدمة من خلاله.

يوفر التطبيق حجز موعد لمراجعة مكاتب وزارة الإسكان بسهولة.

مميزات تطبيق سكني وخدماته

من أهم المميزات التي أتاحها برنامج سكني عبر التطبيق خدمة إصدار رخص البناء الإنشائية إلكترونياً للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لخيار البناء الذاتي على أراضي وحدات سكني.

كما أضاف خدمة أخرى وهي إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول بسهولة، كما أنه لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء ولا يمكن التراجع عن قرار التنازل.