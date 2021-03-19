أهم شروط بنك التسليف الجديدة 1442 لقرض الأسرة والزواج

شروط بنك التسليف الجديدة 1442 لجميع القروض فقد حرص عدد كبير من المواطنين الحصول على تلك القروض من بنك التنمية الاجتماعية حيث أنها تقدم للمواطن التمويل المناسب له بدون فواد وأحيانا بدون رسوم إدارية، ويتم سداد القرض على فترة طويلة الآجل، حيث أنه من أهم ما يتميز به بنك التسليف هو توفير القروض لجميع المواطنين والعاطلين عن العمل للحد من البطالة وزيادة الدخل الشهري والتقدم اجتماعيا وازدهار الحياة الأسرية.

شروط بنك التسليف الجديدة 1442

أعلن بنك التسليف عن الشروط الجديدة لجميع قروض البنك، قرض الأسرة وقرض الزواج، حيث نتيجة تلك الشروط هي حصول على التمويل الخاص بك، بعد ما يتم الموافقة على طلبك، ويمكنك الاطلاع على الشروط الجديدة وترى هل تناسبك أم لا كما أنه يمكنك التسجيل في بنك التسليف إلكترونيا لتحصل على تمويلك بموافقة فورية، وعند التقديم يمكنك إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية والتواصل مع خدمة العملاء طوال أيام الأسبوع هاتفيا من خلال الهاتف المجاني لبنك التسليف أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني.

أهم شروط بنك التسليف لقرض الأسرة 1442

يجب أن لا يزيد الراتب الشهري لمتقدم التمويل عن 12.500 ريال ولا يزيد العمر عن 55 عاما ولا يقل عن 18 عاما، ويتم احتساب الأبناء من ضمن التمويل لمن لا يتخطى سنهم 24 عاما، إذا كان الابن متزوج أو بوظيفة ما فأنه لا يحتسب من ضمن القرض الأسري حتى أن كان مره أقل من 24 عاما، من حق النساء الحصول على التمويل دون التقيد بعمر ويمكن للمطلقة أو الأرملة الحصول عليه، ومن يكن عمره 60 إلى 65 عاما فأنه يحصل على مبلغ تمويلي 30 ألف ريال فقط حيث أن التمويل 60 ألف ريال لمن أقل من 55 عاما، ومن كان عمره من 65 إلى 70 عاما فأن المبلغ التمويلي 18 ألف ريال.

أهم شروط بنك التسليف لقرض الزواج 1442

يجب أن يكون طالب التمويل لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 55 عاما والراتب الشهري لا يزيد عن 12500 ريال، كما أن تمويل الزواج لمن لم يتزوج قبل ذلك، ولكن هناك حالة استثنائية لمن توفت زوجته، أو لمن قام بالطلاق قبل الزفاف، كما أنه يجب على الزوجة أن تكون سعودية الجنسية ومن وجدت غير ذلك يجب أن تقدم موافقة من الجهة المسئولة عن الزواج، يجب أن لا يقل تاريخ عقد الزواج عن سنتان قبل البدء في طلب التمويل بالتاريخ الهجري وتقديم وثيقة معتمدة رسمية من المحكمة.