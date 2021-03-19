تمويل شخصي يصل الي 50 ألف ريال بدون كفيل وبدون رسوم

تمويل بنك التنمية الاجتماعية بدون كفيل، حيث أنه من المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من التمويلات الشخصية المختلفة وبمختلف المبالغ التي تناسب المواطن، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم الكثير من القروض المتنوعة، كتمويل خاص بالنساء الأرامل والمطلقات وكبار السن، وتمويل خاص بالشباب، وتمويل الأعمال الحرة للمواطنين الذين غير ممتلكين وظيفة خاصة ولا يوجد لهم دخل شهري ثابت، فقد يوفر لهم بنك التنمية الاجتماعية جميع المساعدات علي شكل تقديم قروض لهم ولفترة سداد متيسرة تناسب جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذا سوف نوضح لكم من خلال الفقرات التالية، بعض الشروط اللازمة توافرها للحصول علي التمويل الشخصي من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية متوفر لجميع المواطنين الجنسية السعودية فقط. لا يمكن الحصول علي التمويل الشخصي إذا كان عمر المتقدم أقل من ثمانية عشر عام. يشترط للحصول علي التمويل أن يكون قد مضي سنه كاملة للعميل المتقدم علي التمويل من انتهائه للتمويل السابق. لا بد من أن يزيد الراتب الشهري للعميل المتقدم عن 10000 آلاف ريال سعودي وذلك من أجل الحصول علي التمويل الشخصي. إذا كان العميل المتقدم علي التمويل الشخصي يعمل في القطاع الخاص او متقاعد من القطاع الخاص او ربة منزل يشترط أن يقوم العميل بتقديم كفالة وفق لنموذج 105. لا يتطلب لوجود كفيل أو ضامن إذا كان العميل المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي.

مزايا تمويل بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار هو أحد البنوك الهامة التي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول علية، فهو يقدم أفضل تمويلات شخصية وبدون كفيل ولفترة سداد ميسرة تتناسب مع جميع المواطنين.