برامج التقسيط بفائدة 0 % للبطاقات الائتمانية وتقسيط المشتريات بسعر الكاش

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عمر شويل - جدة برامج التقسيط بفائدة 0 % للبطاقات الإئتمانية وتقسيط المشتريات بسعر الكاش، هناك برامج للتقسيط خاصة بالبطاقات الإئتمانية تتواجد عند أغلب البنوك في المملكة العربية السعودية، يحدث بها اتفاقيات بين البنك والشركات أو المتاجر لتقسيط السلعة للعملاء بسعر الكاش وبدون أي فائدة، وقد تتحصل بعض البنوك على رسوم إدارية تبلغ في المتوسط حوالي خمسون ريال البعض أعلى والبعض أقل من ذلك، وهناك بنوك أُخرى لا تتحصل على رسوم إدارية وهذا يختلف بين البنوك المحلية بالمملكة، لذا فسوف سنتناول اليوم جميع المواصفات الخاصة لبرنامج التقسيط بدون فائدة الخاص بالبطاقات الإئتمانية في البنوك السعودية.

برامج التقسيط بفائدة 0% للبطاقات الإئتمانية

تستطيع من خلال برنامج التقسيط بدون فائدة التابع للبطاقات الإئتمانية شراء سلعة من متجر ما بسعر الكاش، على أن يكون هذا المتجر قد تم عقد الاتفاقية معه من قبل البنك الذي تتبعه، وبعد شراء السلعة بالبطاقة الإئتمانية يتم الاتصال بالبنك في خلال ثلاثة أيام، على أن تُخبر الموظف بأنك تريد تقسيط ثمن المُنتج الذي تم شرائه، مع ذكر التاريخ ورقم العملية والمبلغ الي تم دفعه عبر البطاقة للعملية، وسيقوم الموظف بإخبارك هل المحل الذي قمت بالشراء من خلاله قد سبق عقد اتفاقية معه بالتقسيط بدون فائدة أم لا؟، ثم تتم عملية التقسيط على اثنا عشر شهر أو ستة أشهر بحسب الاتفاقية وبدون أي فائدة.

على سبيل المثال إذا بلغت قيمة شراء السلعة من المتجر ثلاثة ألاف ريال سعودي، فإن المبلغ الذي قمت بالشراء به من بطاقتك الائتمانية لن يرجع إلى البطاقة بعد تفعيل برنامج التقسيط بدون فوائد، أيضا لن يتم سداد قيمة مبلغ الشراء دفعة واحدة إذا صدر الكشف، بل ستقوم بسداد حوالي 250 ريال شهرياُ حتى يتم إكمال المبلغ على اثنا عشر شهر، وبذلك تكون قد استطعت شراء السلعة المرغوبة بدون فائدة وفي نفس الوقت لم تهلك نفسك بدفع مبلغ كاش دفعة واحدة.

مزايا التقسيط بدون فائدة بالبنوك السعودية

يمنحك البرنامج فرصة التقسيط بدون فائدة لسلعة تبلغ ثمن البطاقة الائتمانية كاملة أو أقل، كما يمكنك تقسيط أكثر من عملية تقسيط لا يُشترط عدد مُعين من العمليات، ولكن يُشترط ألا يقل إجمالي مبلغ الشراء عن 1000 ريال وفي بعض البنوك عن 1500 ريال فأعلى، وفي نفس الوقت لا تتجاوز الحد الائتماني للبطاقة فلا يمكنك إضافة مبلغ على الحد الائتماني وتطلب تقسيطه، وإذا صدر الكشف الشهري فعليك سداد الأقساط التي تتحدد إجمالي قيمتها وفقاً لعدد العمليات الشرائية التي قمت بها.

ومن الجدير بالذكر أن كل بنك يختص ببعض المتاجر والشركات التي يتعامل معها والتي قد تكون لنفس البنوك أو تختلف، كل ما عليك هو الدخول إلى موقع البنك والذهاب إلى البطاقات الإئتمانية، ثم الدخول بعد ذلك إلى برامج التقسيط التي يوفرها هذا البنك، وستتمكن بالتالي من معرفة المحلات والمتاجر والشركات التي تستطيع أن تقوم بالشراء منها والاستفادة من برامج التقسيط بدون أي فائدة.