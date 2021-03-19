قرارات وزارة العمل الجديدة 1442 في السعودية وماهي التعديلات التي حدثت ، ما هي القرارات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخراً عام 1442 ومؤخراً ، كانت هناك دراسات عديدة للقرارات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل ، وهذه القرارات تخص العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، ومنهم سوف يشرح أهمية الموضوعات التي سنناقشها وكان أحد القرارات هو قرار وزارة العمل الذي تم إنشاؤه حديثًا رقم 1442.

قرارات وزارة العمل الجديدة 1442 في السعودية

أعلنت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عن العديد من القرارات التي تحتوي على مسائل بالغة الأهمية ، وتتخذ هذه القرارات الجديدة من قبل وزارة العمل وفق التعديل الذي يهدف إلى تحسين علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال حفاظاً على الحقوق. . وأهمها نسبة العاملين في القطاعات المختلفة ، وجاء القرار الجديد لوزارة العمل السعودية كالتالي:

أدخلت وزارة الموارد البشرية العديد من التعديلات على المادة 29 من قانون العمل السعودي وأضافت مادة جديدة رقم 231 تجرم توظيف المواطنين السعوديين في أعمال الوساطة وتفرض غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي.

ولا يجوز أن يتجاوز الريال السعودي المخالف لأحكام هذه المادة 500 ألف ريال سعودي ، ولا يسمح هذا البند لأي مواطن طبيعي أو اعتباري بمزاولة أنشطة التوظيف للمواطنين السعوديين ، أو إدخال العمالة الوافدة دون تصريح ، ومرتكبها. يجوز إعفاء الجاني والفعل من عقوبات إضافية.

كما ينص التعديل الجديد على أن العمال الذين يرغبون في الاستقالة يجب أن يقدموا طلبًا كتابيًا ، ويكون صالحًا إذا لم يتم إخطار مقدم الطلب بقبول الاستقالة بعد أكثر من 30 يومًا من التقديم. يسمح التعديل الجديد لأصحاب العمل بتأجيلهم لمدة شهرين إذا استقالوا.

تقتضي مصلحة الوظيفة الاحتفاظ بالعاملين الذين يطلبون الاستقالة على أن تؤجل الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب يمنح التعديل أصحاب العمل الحق في منح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من دفع بدل إضافي بنسبة 50٪ من أجورهم ، ويستفيد الموظفون الذين لهم حق العمل في نظام العمل الإضافي من التعديل بشرط موافقة العمال على الإجراء.

. يتم احتساب جميع ساعات العمل التي يتم أداؤها أثناء الإجازات والعطلات على أنها ساعات عمل إضافية تمت زيادة أجور العاملات المهنيات اللاتي يحصلن على إجازة للحصول على 14 أسبوعاً من الأجر الكامل ، ويمكنهن توزيع الأجور حسب الرغبة على مدار العام بدلاً من 10 أسابيع.

يتحمل صاحب العمل جميع المصاريف اللازمة لاستقدام العمالة الوافدة ، وكذلك رسوم السكن ، وتصاريح العمل ، ورسوم التغيير والتجديد ، ورسوم التأخير ، ومقدار تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا للعامل للعودة إلى وطنه. تنتهي علاقة العمل والإدارة

تم إلغاء التغييرات في رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمال الذين تتحملهم الشركات وفرضت على العمال. تحظر المادة 61 على أرباب العمل تبني أي شكل من أشكال التمييز الذي يستبعد أو يحابي العمال ، سواء كان ذلك على أساس العرق أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو السن أو الممارسات التي تضعف مبدأ تكافؤ الفرص.

يحظر حجب أي عامل أو جزء من أجره دون سلطة قضائية ، ، ويجب احترامه باستمرار.

يحظر على أصحاب العمل قول أو اتخاذ أفعال تمس كرامة العمال وتهينهم ، ويجب عليهم توفير السكن الملائم للعمال ، وتوفير وسائل النقل المناسبة من مكان الإقامة إلى مكان العمل ، ويمكن الاستعاضة عنها بالطرق التالية: النقد الذي يدفعه العمال مع الأجور المواصلات المسموح بها.

تعديلات قرارات وزارة العمل السعودية

تم الإعلان عن خمسة تعديلات جديدة هذا الشهر ، وتعتبر هذه التعديلات تعديلات مهمة على نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي لضمان مصالح الوظائف وأصحاب العمل والعمال. هذه التعديلات الجديدة هي كما يلي: