في مقدمة افتتاحية ألقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة افتتاح مشروع ذا لاين في نيوم، قارن فيها بين بناء الحضارات علي مر العصور وعدد من عيوب المدن التي بنيت علي اثر تلك الحضارات وأشار إلي نسب التلوث والحوادث التي تزداد سنوياً، وأشار إلي دراسة تقر بتهجير ملايين البشر في العام 2050 بسبب انبعاثات الكربون والتلوث وارتفاع منسوب مياه البحار، وأعطي نسب لتلوث الهواء الذي يتنفسه البشر حالياً ب تسعون بالمائة من سكان الأرض، وتسأل عن رضا بني الإنسان بالتضحية بمقدرات الطبيعة، وقبولهم بوفاة ملايين منهم سنوياً بسبب التلوث والحوادث المرورية وضياع سنين من عمرهم في التنقل ، متجها نحو الدعوة لمفهوم المدن الحديثة مفصحاً عن فكرة مشروع مدينة ذا لاين المليونية والتي تبلغ مساحتها 170 كيلومتر جنوب غرب المملكة بمنطقة نيوم المستقبل، والتي تحظي ببنية تحتية متطورة جداً ذات تكلفة اقل من مثيلاتها بمعدل الثلاثون بالمائة وتعتمد علي طاقة متجددة بنسبة مائة بالمائة، ووصف المشروع بأنه ثورة حضارية إنسانية تحمل مفهوم أن يكون الإنسان أولاً.

التعريف بالمشروع

مشروع ذا لاين في نيوم هو مشروع مدينة سعودية مستقبلية مليونية الاستيعاب السكاني عديمة الانبعاث الكربوني، تم التخطيط لإنشائها في منطقة ذا لاين في نيوم علي البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية عند طرف خليج العقبة في أقرب نقطة لأهم ممر ملاحي للتجارة العالمية بقناة السويس ، تم الإعلان عنها في العشار من يناير عام 2021 ، علي أن تمتد مساحة المدينة ذا لاين في نيوم إلي مائة وسبعون كيلو متراً مربعاً، وتتسم بطابع الحفاظ علي الطبيعة والبيئة ويمنع تواجد السيارات بها.

تصميم مشروع ذا لاين في نيوم

تم تصميم المشروع للتغلب علي التحديات العصرية من بنية تحتية وتقدم تكنولوجي ووسائل مواصلات وخدمات رقمية حيث توفر للإنسان الاتصال الرقمي والقدرة علي التنقل السريع مع الحرص علي اعتماد المشي كوسيلة تنقل أساسية للحصول علي متطلباته الحياتية، كما يدعو الفكر التصميمي إلي تعددية الانتماءات والثقافات والجنسيات داخل المجتمع المليوني بمشروع ذا لاين في نيوم مما يطلق العنان للإبداع الفكري والابتكارات، والبيئة الرقمية التي يتسم بها التصميم تبني علي تكنولوجيا الاتصال الحديث ودمج الروبوتات في حياة الإنسان ، ويعتبر ذا لاين أحد ركائز رؤية المملكة 2030 علي صعيد التنوع والتنمية الاقتصادية حيث يوفر مشروع ذا لاين مئات الآلاف من فرص العمل ويقدم دعم مالي هائل لميزانية المملكة بحلول العام 2030 ، كما ترعي رؤية المملكة مشروعات عدة كمشروع روشن الرياض السكني.

والفيديو التالي بث للمقدمة التاريخية التي ألقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح المشروع: