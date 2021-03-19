رابط التسجيل alwaleedphilanthropies مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لدعم السكن والسيارة

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عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد الإنسانية alwaleedphilanthropies، تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية من أهم وأولي المؤسسات والتي تعمل علي خدمة ومساعدة جميع الأسر الفقيرة داخل حدود المملكة وهذا ليس بغريب علي شخص الوليد بن طلال والذي يعتبر من رواد العمل الخيري التطوعي داخل المملكة وخارجها أيضًا، لما له من مشاريع كبيرة وضخمة والذي وضع هامش ربح منها للعمل الخيري، والذي من شأنه أن يقوم علي رفه مستوي الفرد المتوسط ومحدود الدخل داخل المملكة.

رقم الهاتف الخاص بمؤسسة الوليد للإنسانية الخيرية

هذا وقد حددت إدارة المؤسسة والتابعة لسمو الأمير الوليد بن طلال، رقم الهاتف الخاص بالتواصل لراغبي التقدم الذين ينوون التواصل من أجل الحصول علي المميزات والمنح والتي تقوم علي أساس الشفافية في التعامل مع الحيادية.

وذلك من أجل حصول كافة المستحقين فقط علي الفرص، وتساعدها في ذلك بعض القيادات داخل وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل قانونية العمل لدي المؤسسة لأنها تقوم علي العمل النزية والغير مشبوه، وقد خصصت الرقم لكافة الجمهور داخل المملكة من دون حجبة عن احد، والرقم هو 00966112110000 كما ويمكن لأي شخص الاتصال والتواصل عليه للتقدم وللحصول علي الدعم الإنساني.

رابط وطريقة التسجيل alwaleedphilanthropies في مؤسسة الوليد الإنسانية

وتقوم المؤسسة في هذه الفترة بوتيرة عمل سريعة وقوية للتمكن من إنجاز اكبر عدد من العمليات لصالح المستحقين وذلك قبيل البداية في شهر رمضان المعظم والذي يعتبر الشهر الأكبر في نسبة التسارع لعمل الخير من جانب كل رجال الأعمال سواء داخل الطن العربي وخارجه، كما ويمكنكم التسجيل بالموقع عن طريق الخطوات التالية:

عليك أولاً الدخول علي الموقع الخاص بمؤسسة الوليد للإنسانية الخيرية. ومن ثم الضغط علي أمر تسجيل جديد. وبعدها تقوم بملء كافة الحقول عن البيانات الشخصية مثل الاسم الرباعي ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان. وبعدها تقوم بكتابة الحساب الخاص بك علي تويتر ورقم الهوية الوطنية. وبالنهاية تقوم بعمل المراجعة السريعة لهذه البيانات وبالآخر تضغط علي تسجيل البيانات.

ثم عليك أن تنتظر الاتصال بك من جانب المؤسسة أو إرسال أيميل خاص علي البريد الإلكتروني ويفيد بنجاح تسجيل بيناتك وفحص طلبك.