طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 2021 -1442

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 2021 حيث يعني كل طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية داخل وزارة التربية والتعليم السعودية إلى الاطلاع دائما على جميع البيانات الخاصة بكل طالب كما تمكن المعلمين وكذلك الإداريين من الاطلاع على رواتبهم ورصيد الإجازات المتبقية وكذلك العديد من الخدمات، لذلك نجد عملية البحث عن رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 2021 كبيرة جدا، وبما أن مهمتنا هنا في موقع ثقفني توصيل كل معلومة يبحث عنها المتابعون للموقع سوف نتحدث عن أهمية نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 2021

يعتبر نظام فارس أحد الأنظمة الإلكترونية الهامة التي أطلقتها مؤخرا وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، لكي تساعد المعلمين والإداريين وكذلك الموظفين بالوزارة في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لهم وهم في المنزل بكل سهولة، كما يعتبر نظام فارس من أفضل أنظمة إدارة الموارد البشرية بالمملكة حيث يأتي هذا ضمن رؤية الحكومة السعودية لعام 2030 وهي التحول الرقمي للسعودية والذي يهدف إلى تطوير كل منشآت ومؤسسات الدول من ضمنها وزارة التعليم السعودية والتي تعتبر أهم شيء لمستقبل أبناء المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 2021

يجب الدخول الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية. ثم الضغط على التسجيل في الخدمة الذاتية. يتم ملء الخانات الفارغة مثل رقم السجل المدني والآيبان الخاص بالحساب البنكي ورقم الجوال الخاص بك والبريد الإلكتروني وثم كتابة رمز التحقق الظاهر بالصورة ثم الضغط على أيقونة تنفيذ. سوف تصلك رسالة تأكيد على هاتفك الجوال، يتم الدخول على تفعيل المستخدم وكتابة الرقم الذي وصلك على الهاتف وكذلك رقم السجل المدني لتصلك كلمة المرور في رسالة على جوالك. بعد هذه الخطوات ندخل إلى نظام فارس ونكتب اسم المستخدم وكلمة المرور التي وصلتك عل الهاتف لكي يتم تسجيل الدخول. بعد ذلك تظهر صفحة جديدة يطلب منك الموقع تغيير كلمة المرور واستبدالها بكلمة مرور جديدة ثم يتم النقر على أيقونة تنفيد. أخيرا يتم الاستفادة بجميع الخدمات التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية بكل سهولة.

يستطيع كل موظف في وزارة التعليم السعودي سواء معلم أو معلمة أو حتى إداري التسجيل بكل سهولة في موقع فارس الخدمة الذاتية الجديد لكي يستفيد بكل الخدمات التي يقدمها نظام فارس، ويمكن التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد عن طريق إتباع الخطوات القادمة: