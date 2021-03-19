الخطوط السعودية: 6 فئات مستثناه من قرار تعليق الدخول إلى المملكة

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عمر شويل - جدة اتخذت المملكة العربية السعودية عدد من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) وكان من بين تلك الإجراءات هو فرض حظر التجوال لمدة معينة، وتعليق حركة سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج، وتعليق حركة استقبال الأفراد من الخارج إلى المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من تخفيف حكومة المملكة من تلك الإجراءات الاحترازية إلا أن تعليق حركة سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج ما زالت مستمرة باستثناء بعض الفئات من ذلك الأجراء.

الخطوط السعودية تعلن 6 فئات مستثناه من قرار تعليق الدخول إلى المملكة:-

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن الفئات المستثناة من قرار تعليق حركة الدخول إلى المملكة وهذه الفئات المستثناة هي :-

* الممارسين الصحيين.

* عوائل الممارسين الصحيين وهم (زوجته وأبنائه فقط سواء كانوا مسافرين معه أو بدونه، مع ضرورة أن يكون لديهم اثبات مهنة الممارس الصحي وصلة القرابة معه.

* الدبلوماسيين.

* المواطنين السعوديين وأسرهم.

* العمالة المرافقة للمواطنين السعوديين.

جاء ذلك في رد الحساب الرسمي للخطوط الجوية السعودية عبر موقع تويتر على استفسار أحد المواطنين والذي أكد على أن تعليق الدخول لجميع الضيوف القادمين من جمهورية مصر العربية مازال قائماً إلا باستثناء الفئات التي ذكرناها في الأعلى.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن فئات المواطنين السعوديين المستثناة من السفر إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى مد تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة حتى شهر مايو المقبل بعدما كان محدداً أن يتم رفع تعليق السفر من وإلى المملكة اعتباراً من يوم 31 مارس الجاري، إلا أنه ونتيجة لدخول العالم في الموجة الثالثة من موجات انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) فقد تم إرجاء تعليق سفر المواطنين السعوديين مرة أخرى إلى خارج المملكة باستثناء بعض الفئات التي ذكرناها من قبل.