نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدام تطبيق توكلنا وخطوات التسجيل فيه عبر الانترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام تطبيق توكلنا وخطوات التسجيل فيه، يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا الذي يتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية وقد تم إطلاق تطبيق توكلنا من خلال وزارة الصحة بالمملكة فإنه يساعد على اكتشاف حالات الإصابة الجديدة، وكذلك كان يتمكن جميع المواطنين والمقيمين من تفعيل التطبيق حتى يتمكنوا من الخروج أوقات الحظر أثناء فرض حظر التجوال داخل المملكة السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا.

التسجيل في تطبيق توكلنا

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا وهي كالآتي،

في الخطوة نقوم بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بك ثم فتح التطبيق واضغط على تسجيل جديد بعد ذلك تبدأ ب اضافة رقم الهوية وذلك للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين داخل البلاد وأضافت تاريخ الميلاد بعد ذلك تقوم بالاطلاع على الشروط ثم تقوم بإضافة كلمة المرور وتتضمن حروف انجليزية كبيرة وصغيرة وتشمل أيضا أرقام

ثم تقوم بتحديد مكان الإقامة على الخريطة وتقوم بالإجابة على جميع الأسئلة ثم تحدد التابعين والمقبولين في مكان الإقامة ثم اضغط على أبدا لكي تتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة على تطبيق توكلنا.

الدخول لتطبيق توكلنا عبر ابشر

يمكن للجميع تفعيل خدمة تعريف الجوال من خلال توكلنا من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى منصة ابشر للخدمات عبر الإنترنت بعد ذلك تقوم بالضغط على الحساب الشخصي وهذا الأمر سواء للمواطن أو المقيم داخل البلاد ثم اختيار خدمات الأفراد وتحدد قسم خدماتي، بعد ذلك تقوم بالضغط على تعميم في رقم الهاتف أو الجوال من خلال تطبيق توكلنا وتضيف رقم الهاتف

وبعد أن تصل إليكم رسالة يتواجد فيها رمز التأكيد تقوم بكتابته الضغط على تفعيل وبالتالي تكون قد تمكنت من تفعيل رقم الجوال الخاص بك على تطبيق توكلنا ويمكن تفعيل حسابك من خلال هذا التطبيق والاستفادة من جميع الخدمات الموجودة فيه.