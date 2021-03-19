طقس السبت: مستقر على معظم مناطق المملكة ودرجات حرارة مرتفعة على الشمال

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقرا على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتتخللها سحب رعدية ممطرة.

كما توقع المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتصل أعلى درجة حرارة إلى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في القريات.