وفاة اللواء عبدالعزيز المنيع غرقًا في بحر جدة

بلادي – الرياض :

توفي، اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع، غرقًا خلال رحلة بحرية في بحر جدة، وذلك عن عمر يناهز 56 عامًا.

ونعى محبو اللواء المنيع الفقيد، باستعراض مجهوداته المختلفة ومحطات حياته البارزة، وذلك من خلال وسم “وفاة_اللواء_إبراهيم_المنيع”، سائلين الله أن يدخله فسيح جناته.