الجبير: لا تغيير في علاقات الإدارات الأمريكية مع المملكة.. وجميع الصواريخ التي تستهدف السعودية صُنعت في إيران

بلادي – الرياض :

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا تغيير بين الإدارتين الحالية والسابقة بشأن الالتزام تجاه السعودية.

وأوضح، خلال لقاء مع صحيفة “عرب نيوز”، أن إدارة بايدن أعلنت التزامها بالدفاع عن المملكة وتزويدها بأسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أنه لا يرى تغييرًا كبيرًا بين هذه الإدارة ونظيرتها السابقة.

وفيما يتعلق باليمن، أكد الجبير أن تحقيق الحل السياسي أمر ممكن، وأن المملكة تسعى لتحقيق هذا الحل، مشيرًا إلى أنها دعمت مبادرات الأمم المتحدة وجهود توحيد الشمال مع المجلس الانتقالي الجنوبي، كما قدمت المملكة أكثر من 17 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن.

وأضاف أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية هي من صنع إيران أو تم صنعها هناك، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ألقت باللوم على الإيرانيين في الهجوم على منشآت أرامكو في بقيق.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال الجبير إن موقف المملكة واضح، وهو يتمثل في دعم حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.