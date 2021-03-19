أول ميكانيكية بتبوك.. فتاة تحترف صيانة جميع أنواع السيارات

بلادي – الرياض :

تمكنت الشابة ريم الحسن من أن تكون أول فتاة تعمل في ورشة سيارات بمنطقة تبوك، كفنية متخصصة في كهرباء السيارات.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “MBC في أسبوع”، أن دخولها هذا المجال جعلها قادرة على التعامل مع أعطال السيارات، والتي قد تفاجئها خلال سيرها بالمركبة في المستقبل، مشيرة إلى أنها اكتشفت موهبتها في هذا المجال بعد عملها في الورشة.

وأشارت إلى أنها تدربت في المركز على صيانة السيارات وفحصها من خلال الكمبيوتر، مؤكدة أنها باتت قادرة على فحص جميع أنواع السيارات في الوقت الحالي.