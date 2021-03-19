بلادي – الرياض :
وثقت كاميرا مراقبة لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض.
وأظهر المقطع اللص وهو يحاول التحدث مع المرأة، التي كانت تسير وخلفها طفلتها، وبعد ذلك اقترب منها لسرقتها، لتركض بعيداً عنه بعدما شكّت في نواياه.
وبعدما حاولت المرأة الهروب لاحقها، وقام بالاعتداء عليها وسحب حقيبتها من يدها ودفعها بقوة، لترتطم في سور منزل وتسقط على الأرض فاقدة الوعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لص يعتدي بالضرب على امرأة ويسقطها أرضاً لسرقة حقيبتها في حي الجرادية بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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