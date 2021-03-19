تطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك تعود للعمل بعد تعطل لما يقرب من ساعة

بلادي – الرياض :

عادت تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب وانستغرام وفيسبوك) إلى العمل مرة أخرى، بعد توقف عن العمل لما يقرب من ساعة.

وكان مستخدمو التطبيقات الثلاثة في عدد من البلدان حول العالم واجهوا مساء اليوم (الجمعة) مشاكل تقنية في إرسال الرسائل واستقبالها.