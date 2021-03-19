“السياحة” تستهدف توفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية 2021

بلادي – الرياض :

أطلقت وزارة السياحة، اليوم، حملة بعنوان “مستقبلك سياحة”، وتهدف لتوفير 100 ألف فرصة وظيفية للكوادر الوطنية بنهاية العام الجاري (2021م) في قطاع السياحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم (الجمعة)، أن الحملة تأتي ضمن إستراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م.

وأشارت إلى أن حملة “مستقبلك سياحة” تتضمن عدداً من الحوافز، منها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين، ما سيحفز القطاع الخاص على ضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة، ويمكن للراغبين التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

يُذكر أن الوزارة أطلقت في أكتوبر من العام الماضي إستراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، التي تشمل برامج تطويرية للكوادر الوطنية تهدف إلى العمل التدريجي على توطين وظائف القطاع السياحي، وضمان توفر الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف.