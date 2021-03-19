أمريكا: الاعتداء على مصفاة الرياض محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية

بلادي – الرياض : أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن هجوم الحوثيين على مصفاة تكرير النفط في الرياض محاولة لإعاقة إمدادات النفط العالمية. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر، اليوم (الجمعة): “ندين بشدة هجمات الحوثيين على المصفاة، ومحاولتهم استهداف البنية التحتية في المملكة”. وأشارت إلى أن هذا السلوك يعكس عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين، سواء كانوا من السكان أو العاملين قرب المواقع النفطية.

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