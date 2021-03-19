أدهم والذبياني يفتتحان رقميات نجلاء شرف

جدة – محمد الرايقي بحضور الدكتور طلال أدهم والدكتور فيصل الذبياني عميد كلية الدراسات البحرية تم مساء الخميس ٥ شعبان ١٤٤٢ افتتاح المعرض الشخصي الثاني

للفنانه التشكلية الرقميه نجلاء شرف جمال بجاليري مداد فن بمركز أدهم للفنون التشكيلية تحت إشراف الفنانة سلوى الرفاعي والفنانة صالحة العساف .

حيث تنوعت موضوعات اللوحات لعدة مدارس تجريد واقعي وتأثيري ولوحات زيت وغيرها من المدارس المتنوعة ،

وقد خرجت الفنانه عن مألوف التصميم بإنتاج فني واقعي بأسلوب رقمي يحاكي التطور

التكنولوجيا الحديث في صورة لوحة مكتملة العناصر قدر رسمت ببرنامج الفوتوشوب والاليسليتور

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