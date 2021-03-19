نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور الإلكتروني 1441ھ وطرق الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور هو واحد من الأنظمة المتطورة التي أدخلتها المملكة العربية السعودية إلى منظومة التربية والتعليم، وهو يهدف في المقام الأول إلي راحة جميع أعضاء المنظومة التعليمية من طلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يقوم بالعديد من المهام التي توفر على المعلمين وأولياء الأمور عناء الذهاب إلي الإدارات الحكومية التعليمية حيث يمكن أولياء الأمور من متابعة نتائج أولادهم من رياضة الأطفال وحتى المرحلة الثانوية عبر الإنترنت وبرقم الهوية فقط، ويوفر على المعلمين تقديم رغبات النقل.

يقوم ولي الأمر بإدخال بياناته الأساسية. ورقم الهوية. ورقم جواله والاسم المقترح الذي يريد ولي الأمر استخدامه ويرجى التأكد من صحة البيانات وملئها بكل دقة. يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلي رقم هاتف ولي الأمر متضمنا بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة السر. عند الدخول للموقع من المرة الأولي يلزم تغيير كلمة المرور بكلمة جديدة ويستحسن أن تكون كلمة سر طويلة حتى تكون صعبة الاختراق. ثم إعادة الدخول للموقع بكلمة السر الجديدة.

مميزات نظام نور

يتميز نظام نور بكونه نظام متكامل سهل الاستخدام، يقدم ما يزيد عن ألفي خدمة بشكل دقيق تكاد تنعدم فيه نسبة الخطأ، هذا بالإضافة إلى سهولة تسجيل الدخول، والتعامل مع واجهة البرنامج.

كما يعبر عن النظرة المستقبلية الثاقبة التي تدرك أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي، وضرورة الاستفادة منه في المجالات المختلفة.

الخدمات التي يقدمها نظام نور:

يساعد المعلمين على إدخال نتائج الطلاب بشكل أسرع وأكثر دقة.

يساعد أولياء الأمور على متابعة مستوى أبنائهم والتواصل مع معلميهم.

يسهل حصول الطلاب على نتائجهم فور ظهورها.

يسهل على أولياء الأمور التقديم لأبنائهم تلاميذ الصف الأول الابتدائي إلكترونيًّا.

يتيح التعرف على الجداول الدراسية، وجداول الاختبارات.

طريقة التسجيل على نظام نور :

يقوم ولي الأمر بملي جميع البيانات المطلوبة الأساسية. يجب إدخال رقم الهوية، ورقم الجوال الخاص به، والاسم المقترح أيضا الذي يريد ولي الأمر استخدامه. سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى رقم ولي الأمر تشمل جميع بيانات الدخول من اسم المستخدم حتى كلمة المرور الخاص به. في حالة الدخول للموقع المرة الأولى يجب تغيير كلمة المرور جيدة حتى لا يمكن اختراقها. ثم يجب الدخول مرة أخرى للموقع بكلمة المرور الجديدة.

نتائج الطلاب في نظام نور ١٤٤٢ هجرياً :

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن موقع نظام نور الإلكتروني، لكي يتم تحسست مستوى التعليم بالسعودية، وهذا يعد ضمن رؤية المملكة 2030 م، ولذلك قامت الحكومة بتوفير جميع إحتياجات المواطنين بطرق سهلة وبسيطة للغاية، لكي تعمل على النهوض في المملكة للجميع.

بداية انطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد :

ثم الإعلان في الفترة الأخيرة من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق المنصات التعليمية الإلكترونية لكي يتم التواصل مع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لكي تستمر المنظومة التعليمية، لكي يتلقى جميع الطلاب دروسهم بأمان، ولذلك تم الإعلان عن عدة قنوات تلفزيونية للتعليم حوالي 24 قناة تلفزيونية، لجميع الصفوف الدراسية المختلفة.