احصل على 60 ألف ريال منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل بالتقسيط لدى بنك التنمية الاجتماعية

احصل على 60 ألف ريال سعودي مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عبر قرض منتج آهل الذي أمتاز بأنه بدون فوائد وبفترة سداد طويلة الأجل لمدة خمس سنوات تقريباً ويحتاج القرض على بعض الشروط المعلن عنها في الموقع الرسمي لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ومنها لابد أن يكون المتقدم من عمر 18 عام فأكثر حتى يتم قبول التمويل النقدي من البنك وللمتقاعد له الحق في الحصول على قرض منتج آهل حتى سن 70 عام ويتم الحصول الآن على القرض بدون الذهاب إلى مقر البنك وذلك عن طريق رابط التقديم على منتج آهل المقدم من قرض بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتحت إشراف سانا الذي يعرف بمؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة

مزايا الحصول على منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

يمتاز منتج آهل بالعديد من المميزات التمويلية المختلفة عن باقي البنوك في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نقوم بتوضيح كافة المزايا التمويلية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يلي بالتفصيل

أتاح منتح آهل تمويل ميسر بدون فوائد وكذلك بدون رسوم مالية إضافية عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

تمويل بدون كفيل لموظفي القطاع العام الحكومي وذلك عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

يمتاز بالتقسيط المرن والميسر لمدة خمسة سنوات بمبلغ 60 ألف ريال سعودي مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

متاح التقديم الآن على منتج آهل للمواطن السعودي والمواطنة السعودية من السكان الأصليين ويمتلكون الهوية الوطنية السعودية

تحت ترخيص منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية حيث تابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية

تمويل مع تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة

شروط الموافقة على طلب قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية