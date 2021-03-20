نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل وبالتقسيط حتى 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل أو ضامن هو أحد عروض التمويل الشخصي المختلفة التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أهم شركات التمويل داخل اراضى المملكة العربية السعودية و تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية والعروض المختلفة التي تتناسب مع جميع إلتزمات العميل كما أن الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية تعمل على تطوير كافة الخدمات البنكية التي تقدمها الشركة وتقدم الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل او ضامن للعملاء داخل المملكة وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل كما تتيح الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بعد توافر الأحكام والشروط الخاصة بالتمويل الشخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لدى الشركة السعودية للتمويل

توفر الآن الشركة السعودية للتمويل قرض شخصي يستطيع العميل الحصول عليه وهو لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى الشركة السعودية للتمويل ولا يحتاج إلى كفيل وكل ذلك بعد أن يستوفي المتقدم جميع الشروط المطلوبة وفي هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على التمويل وطريقة التقديم

الشروط والأحكام للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل او ضامن من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

فقد وضعت الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والأحكام التى لابد من توافرها فى المتقدم لكى يتم الحصول على التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية والشروط هى كما يلى

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل عن 21 سنة من الشركة السعودية للتمويل

يشترط أن لا يقل فترة العمل عن 3 أشهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل يعمل في القطاع الحكومي

يشترط أن لا يقل فترة العمل عن 6 أشهر وذلك إذا كان المتقدم يعمل في القطاع المصرفي

يشترط أن لا يقل فترة العمل عن 12 شهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل يعمل في القطاع الخاص أو من المقيمين داخل اراضى المملكة العربية السعودية

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

لقد وضعت الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل او ضامن لدى الشركة السعودية للتمويل وهى كما يلى

لابد من ان يتم تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

لابد من تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم للحصول على التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وذلك لآخر 3 أشهر لدى الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

لابد من تقديم شهادة تعريف بالراتب الشهري للمتقدم لطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

مزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل للعملاء داخل المملكة العربية وله العديد من المميزات التى تجعله الافضل للعملاء وهى كما يلى

يتميز بانه تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية

تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

ويمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي إلى 500 ألف ريال سعودي

يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل إلى 100 ألف ريال سعودي دون الحاجه إلى كفيل

و تتيح الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية السداد المبكر لقيمة التمويل في اي وقت

يمكن أن تصل نسبة الأستقطاع إلى 60٪تقدم الشركة السعودية للتمويل من خلال التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب هامش ربح

وقد وضعت الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الأحكام والشروط الخاصة وذلك للحصول على التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل فعند توافرها وتطابقها مع العميل يستطيع المتقدم من الحصول على التمويل لدى الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك الشروط لابد أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لا يقل عمره عن 21 عام