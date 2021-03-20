رابط منتج آهل بدون كفيل وبدون رسوم أو فوائد من بنك التنمية الإجتماعية

رابط منتج آهل بدون كفيل وبدون رسوم أو فوائد مقدم من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية فمنتج آهل أحد القروض التى لا تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حيث ليس له فوائد وليس له رسوم فهو تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويوفر منتج آهل وهو أحد قروض بنك التنمية الإجتماعية الميسرة والتى لها العديد من المميزات وهو ما سوف نشرحة في هذا المقال

رابط منتج آهل بدون كفيل وبدون رسوم من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

منتج آهل هو أحد المنتجات التمويلية التى يقدمها بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية وهذا التمويل يفضله الكثير من العملاء لما يتميز به هذا التمويل والمزايا هي

يتميز منتج آهل بأنه تمويل شخصي يتوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية يوفر منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية ميزة أن المتقدم يستطيع الحصول عليه و سدادة في مدة زمنية تصل إلى 5 سنوات يستطيع العملاء الحصول على تمويل يصل قيمة التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي قرض آهل يتميز بأنه تمويل ليس له فوائدة و ليس له رسوم

شروط الحصول على منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

تمويل آهل هو تمويل يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وهو تمويل يخدم شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين ولكن وضع بنك التنمية الإجتماعية عدد من الشروط التى يجب توافرها وهي

منتج آهل لابد من أن المتقدم سعودي الجنسية فهو تمويل غير متوفر للعملاء الغير سعوديين

العملاء الذين يحصلون على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي يتمكنون من التقديم

لا يقدم العاملين بالقطاع الحكومي تقديم موافقة الكفل

يشترط أن يكون طالب التمويل عمره لا يقل عن 18عام ولابد أن لا يزيد عمر المتقدم من المتقاعدين عن 70 عام

رابط التقديم على منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

كل العملاء الذين يفكرون في طلب قرض آهل ميسر له طلب التمويل ولكن بعد توافر شروط الحصول على التمويل ويتمكن المتقدم من طلب التمويل عن طريق فتح رابط منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية وبعد اختيار التمويل المطلوب بتم استكمال كل المعلومات المطلوبة للحصول على التمويل