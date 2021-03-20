شروط العفو الملكي رمضان 1442

عادة ما يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باصدار عفو ملكي سعودي على عدد من المسجونين الشموليين قبل حلول شهر رمضان المبارك ١٤٤٢ ، وفقا عدة شروط محددة، لمنح المسجونين فرصة جديدة والخروج للعيش أسوياء في المجتمع يمارسون حياتهم من جديد، وحرصا من جلالته على قضائهم الشهر المعظم وسط أسرهم وذويهم، تقوم وزارة الداخلية السعودية برفع عدة تقارير لخادم الحرمين عن سلوكيات وأخلاقيات المسجونين، ومدة سجنهم، ونوع القضايا، ومدى التزامهم قبل حلول شهر رمضان من كل عام، لذا يبحث الكثير عن شروط العفو الملكي وكيفية تقديم طلبات للحصول على العفو لذويهم، وهذا ما سنقدمه الآن بالتفصيل.

طلبات العفو الملكي ١٤٤٢

قضايا شيكات بدون رصيد.

قضاياعقوق الوالدين.

قضايا نشل.

قضايا قتل غير عمد.

قضايا مخالفات المرور.

قضايا مسكرات ومؤثرات.

قضايا نشل الوثائق السرية.

التستر التجاري.

قضايا الاسلحة النارية.

قضايا الجرائم المعلوماتية.

خطوات تقديم طلب عفو الملكي ١٤٤٢

الدخول على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية تعبئة نموذج طلب عفو ملكي تسليم نموذج طلب العفو إلى ادارة السجون يتم مراجعة كافة البيانات والمعلومات في الطلب المقدم يتم تحويل الطلبات لموظف الإتصالات الادارية

ويتم ارسال رسائل نصية قصيرة لمقدمي طلبات العفو وتحويلها للانظمة الداخلية وتقوم الجهات المختصة والمعنية بالنظر في الأمر.

شروط الحصول على العفو الملكي ١٤٤٢