نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا Tawakkalna تطويع التقنية لإحتواء الجائحة بجهود SDAIA سدايا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا Tawakkalna، بجهود العلماء والمهنيين داخل SDAIA سدايا السعودية، وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فقد تم علي أيديهم بناء التطبيق الذي يعتبر النافذة للعالم الخارجي من حظر الفيروس المتنامي بالعصر الآن كوفيد19، وهو التطبيق المعتمد من وزارة الصحة السعودية لإعطاء تصاريح التجول إلكترونيًا، فهذا يعفيك من انتظار الطلب في حال أردت قضاء أي من المصالح الخاصة بك علي مستوي المملكة وهو تأكيدًا لرؤية سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ماهية تطبيق توكلنا Tawakkalna وآلية العمل التي يقوم عليها

يعمل التطبيق علي إدارة التصاريح الإلكترونية، وذلك من خلال تحديد عدد ساعات محددة في الأسبوع الواحد لكل فرد داخل حدود المملكة، وذلك للقيام بجميع مهامه التموينية والشرائية بالوقت الذي يرغب فيه هو ويحدده بحسب ظروفه الخاصة، وذلك مع الاحتساب أن عدد ساعات الفرد يتم احتسابها وتنتهي في يوم السبت من الأسبوع بالساعة 12:59 مساءً.

وأما إذا أضطر المواطن إلي أن يكسر عدد الساعات الخاصة به وقد تم بالفعل تسجيل مخالفة خاصة به من جانب أفراد الأمن، فيجب علية بهذه الحالة أن يقوم بعمل طلب اعتراض من خلال منصة أبشر والتي تعطية الفرصة أمام اللجان الأمنية التي ستنظر في أمره ومبرراته وتحدد ما إن تقبل الاعتراض أو ترفضه.

خصائص تطبيق توكلنا

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لبعض السياسات الثورية التنموية كتطبيق توكلنا Tawakkalna والذي يساهم في دعم المواطن السعودي ذوي محدودي ومتوسطي الدخل والذين تنطبق عليهم الشروط في صرف المساعدة المقطوعة من ضمن توجهات المملكة للنهوض بطبقات المجتمع السعودي بصفة كاملة وهو ما يدعم الإستراتيجية الرامية إلي تحقيق سياسة 2030 التي وضعتها الحكومة بالخطة العامة للمملكة.

وتأتي الخصائص لتطبيق توكلنا كما سنذكرها بالتالي:

يساعدك في طلب التصاريح للخروج للأغراض التموينية ولقضاء باقي أعمالك.

يمكنك من المرور بسرعة وسهولة من خلال تحقيق رجال الأمن لك عن طريق كود QR للتأكد من هويتك.

يعطي حالة واضحة لوزارة الصحة في حالة أنها أرادت أن تستقصي المنطقة الموجود بها.

تفيدك في حالة عرض التصاريح الطبية للمستخدم.

وفي حالة أردت تغيير الحالة المكانية الخاصة بك.

وبالنهاية يعطيك ملخص عام للحالة العامة للفيروس بالمملكة عامةً وبالمنطقة التي تقطنها بشكل خاص.

ومن ضمن بعض التحديثات التي تطرأ علي التطبيق هو جعله للحالة الصحية للمستخدم إذا كانت باللون الأخضر فإنه يكون مسموح له بالمرور لعدم إصابته، وأم إذا كان اللون البني فيعني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا كوفيد19، أما إذا كان اللون البرتقالي فذلك يعني أن الشخص مخالط لأخر مصاب وعليه الالتزام بالعزل المنزلي، وبالنهاية إذا كان اللون الأصفر فذلك يعني أن الشخص مخالط ولكن عليه الذهاب إلي العمل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.