بدون كفيل قسط 200 ألف ريال حتى 36 شهر لموظفي القطاع العام والخاص

بدون كفيل قسط 200 ألف ريال حتى 36 شهر أحد الحلول التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات سهلة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ الطلب كما تقدم الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن للعملاء الاستفادة منها في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وقد جاءت شركة اليسر كواحدة من أهم وأكبر شركات الإجارة والتمويل في المملكة والتي تقدم برامج تمويلية تلبي الاحتياجات المالية للأفراد والشركات وذلك من خلال برامج متنوعة ومميزة صممت بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة.

بدون كفيل قسط 200 ألف ريال سعودي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي كاش وبالتقسيط حتى 36 شهر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبمبالغ تمويلية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية ويمكن للمتقدم الاستفادة من تمويل شركة اليسر من خلال شروط ميسرة ومتطلبات غير معقدة لاستكمال الطلب، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح تلك الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي فوري بصيغة التورق المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يتميز تمويل شركة اليسر بهامش ربح تنافسي. يمكن للعميل الحصول على التمويل بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل فرصة تقسيط مبلغ مالي يصل حتى 200 ألف ريال من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة. يتميز تمويل شركة اليسر بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 36 شهر. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من المنتج المتاح لدي شركة اليسر. يمكن أيضاً للمتقاعدين الحصول على فرصة تقسيط مبلغ مالي حتى 200 ألف ريال سعودي من الشركة. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لديها بدون كفيل وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج. توفر الشركة السيولة النقدية بصورة فورية والتي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

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